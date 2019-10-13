Arkadaşına borcunu ödeyecekti, soyulduğunu fark etti

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde, işçi Ahmet Çevik'in (33) evinin yatak odasına koyduğu 4 bin TL'lik para ve altını, 3 kadın tarafından çalındı. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan hırsızlığın şüphelilerini yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatılırken, Çevik, "O parayla arkadaşıma borcumu ödeyecektim. Mahalleli olarak tedirginiz. Evleri bırakıp bir yere gidemiyoruz" dedi.

Sandıklı merkez Çakır Mahallesi'nde oturan işçi Ahmet Çevik, pazartesi akşamı arkadaşına borcunu ödemek için evinin yatak odasında sakladığı 4 bin TL değerindeki altın ve parayı almaya geldi. Para ve altınları yerinde göremeyen Ahmet Çevik, eşine sordu. Eşinin paraya dokunmadığını söylemesi üzerine Çevik, soyulduklarını düşünerek durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. İncelemede polis, apartmana giren gözlüklü 3 kadının hareketlerinden şüphelendi. Çevik şikayetçi olurken, polis 3 kadını yakalamak için çalışma başlattı.