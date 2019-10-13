HABER

Arkadaşına borcunu ödeyecekti, soyulduğunu fark etti

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2019 17:31 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde, işçi Ahmet Çevik'in (33) evinin yatak odasına koyduğu 4 bin TL'lik para ve altını, 3 kadın tarafından çalındı. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan hırsızlığın şüphelilerini yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatılırken, Çevik, "O parayla arkadaşıma borcumu ödeyecektim.

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde, işçi Ahmet Çevik'in (33) evinin yatak odasına koyduğu 4 bin TL'lik para ve altını, 3 kadın tarafından çalındı. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan hırsızlığın şüphelilerini yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatılırken, Çevik, "O parayla arkadaşıma borcumu ödeyecektim. Mahalleli olarak tedirginiz. Evleri bırakıp bir yere gidemiyoruz" dedi.

Sandıklı merkez Çakır Mahallesi'nde oturan işçi Ahmet Çevik, pazartesi akşamı arkadaşına borcunu ödemek için evinin yatak odasında sakladığı 4 bin TL değerindeki altın ve parayı almaya geldi. Para ve altınları yerinde göremeyen Ahmet Çevik, eşine sordu. Eşinin paraya dokunmadığını söylemesi üzerine Çevik, soyulduklarını düşünerek durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. İncelemede polis, apartmana giren gözlüklü 3 kadının hareketlerinden şüphelendi. Çevik şikayetçi olurken, polis 3 kadını yakalamak için çalışma başlattı.

'BORCUMU ÖDEYECEKTİM'

Olayla ilgili konuşan Ahmet Çevik, şunları söyledi:

"Olay pazartesi günü saat 14.30 ve 15.00 sularında meydana geldi. Hırsızlar giriş kapısının aralıklı olduğunu görüyor. Burada ortalığı kolaçan ediyorlar, kameraların çekip çekmediğine bakıyorlar. Sonra eve giriyorlar. 15 dakika falan evde duruyorlar. Sonra hiçbir şey olmamış gibi buradan meydana doğru gidiyorlar. Akşam geldim bir arkadaşıma borcumu ödeyecektim. Paraya baktım, yerinde bulamayınca şüphelendim. Eşime sordum. O da haberi olmadığını, parayı almadığını söyledi. 4 bin lira değerinde paramız, altınlarımızdan oluşan kaybımız var. Mahalleli olarak tedirginiz. Bir öğretmen arkadaşımız var. Onun da 13 bin lira gibi kaybı var. Onun da 5'inci kattaki evine girilmiş. Evleri bırakıp bir yere gidemiyoruz."

HIRSIZLAR KAMERADA

Apartmanın ve çevredeki binaların güvenlik kamerası görüntülerinde 3 kadının içeri girip bir süre durduktan sonra etrafı kolaçan ederek çıkması yer aldı.

PARTNERTarkan'dan Barış Pınarı Harekatı paylaşımıTarkan'dan Barış Pınarı Harekatı paylaşımı
Bolu'da samanlıkta çıkan yangın, ahır, odunluk ve eve sıçradıBolu'da samanlıkta çıkan yangın, ahır, odunluk ve eve sıçradı
Yedek parça içinde gizlenmiş 7 kilogram kokain ele geçirildiYedek parça içinde gizlenmiş 7 kilogram kokain ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı sözlerine AK Parti'den tepki

Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı sözlerine AK Parti'den tepki

Teröristbaşı Karayılan koalisyon ülkelerine çağrı yaptı

Teröristbaşı Karayılan koalisyon ülkelerine çağrı yaptı

Bir döneme damga vurdu! İşte son hali

Bir döneme damga vurdu! İşte son hali

Bakan'dan annelere mali yardım açıklaması

Bakan'dan annelere mali yardım açıklaması

Teröristlerden Suruç ve Akçakale'ye havan mermili saldırı

Teröristlerden Suruç ve Akçakale'ye havan mermili saldırı

Teröristlerle ABD arasında gizli görüşme ABD basınında

Teröristlerle ABD arasında gizli görüşme ABD basınında

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden emekli öğretmene müebbet istendi

Sır perdesi 13 yıl sonra aralandı! Cinayeti itiraf etti

Trabzon’da cami inşaatında çökme meydana geldi: 2 yaralı

Cami inşaatında çökme: 2 işçi yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.