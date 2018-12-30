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Arkadaşına göstermek için getirdiği tüfek ateş aldı, 16 yaşındaki çocuk öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.12.2018 17:20 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, 16 yaşındaki lise öğrencisi Emre Urhan, arkadaşı A.A.A.'ya (17) göstermek için getirdiği pompalı tüfeğin iddiaya göre, arkadaşının elindeyken yanlışlıkla ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, 16 yaşındaki lise öğrencisi Emre Urhan, arkadaşı A.A.A.'ya (17) göstermek için getirdiği pompalı tüfeğin iddiaya göre, arkadaşının elindeyken yanlışlıkla ateş alması sonucu hayatını kaybetti. A.A.A. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Olay, 13.00 sıralarında, Dodurgalar Mahallesi Bademli Sokak'ta meydana geldi. Denizli'de ailesi ile yaşayan Emre Urhan, yanına aldığı pompalı tüfekle arkadaşı A.A.A.'nın evine gitti. A.A.A., arkadaşının getirdiği tüfeği alıp, incelerken iddiaya göre, yanlışlıkla tetiğe dokununca tüfek ateş aldı.Tüfekten çıkan saçmalar, karşısındaki arkadaşı Urhan'ın göğsüne isabet etti. Urhan, kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyan komşular eve geldiklerinde yerde kanlar içinde yatan Urhan'ı görüp, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri Urhan'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, savcının incelemesinin ardından ceset otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Haberi alıp olay yerine gelen Urhan'ın yakınları gözyaşlarına boğulurken, A.A.A'yı gözaltına aldı Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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