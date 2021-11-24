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Arkadaşına intihar edeceğini söyledi! Bebeğiyle bu halde bulundu

24.11.2021 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar'da eşi ile tartışan bir kadın, arkadaşına yaşamına son vereceğine dair mesaj attıktan sonra doğalgazı açtı. Arkadaşı durumu polise bildirdi. Hızla olay yerine polis ve itfaiye geldi. Merdivenli itfaiye aracı evin bulunduğu binanın 3'üncü katına uzatılırken, binaya giren polis ve itfaiye ekibinin ısrarlı kapıyı çalması ardından kapı açıldı. İçeri giren görevliler, can havli ile kapıyı açtıktan sonra yere düşen C.Ü. ve yerdeki minik oğlu 7 aylık G.Ü.'yü hayatta tutmak için seferler oldu.

Avcılar'da bir kadın, dün saat 16.00 sıralarında ihbar hattını arayarak, yakın arkadaşının intihar edeceğini yazdıktan sonra kendisi ile bağlantı kuramadığını, intihar girişiminde bulunmuş olabileceğini bildirdi.

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Harekete geçen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekibi, ihbarı yapan kadının görüntülü telefonla yönlendirmesiyle, intihar girişiminde bulunan kadının Gümüşpala Mahallesi'nde oturduğu sokağı, ardından binayı buldu. Merdivenli itfaiye aracı evin bulunduğu binanın 3'üncü katına uzatılırken, binaya giren polis ve itfaiye ekibinin ısrarlı kapıyı çalması ardından kapı açıldı. İçeri giren görevliler, can havli ile kapıyı açtıktan sonra yere düşen C.Ü. (30) ve yerdeki minik oğlu 7 aylık G.Ü.'nün güçlükle soluk alabildiğini gördü. İtfaiye ekipleri, kadını kapının önüne, çırpınan minik bebeği bina önüne çıkardı.

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YAŞAMA SON ANDA DÖNDÜRÜLDÜ

Acil olarak ambulans istenirken, itfaiye erinin kucaklayarak dışarı çıkardığı yüzü su ile yıkanan ve sakinleştirilen bebek kısa süre sonra kendisine geldi. Yaşama son anda döndürülen anne ise polis ve diğer itfaiye erleri tarafından binanın önüne taşındı. Bir itfaiye eri, montunu çıkararak kadının üzerine uzatılmasını sağladı. Konuşamaz durumdaki kadın işaretle sorunca hemen bebeği yanına getirildi. Getirilen ambulansa alınan anne ve bebeği Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne götürdü. İfadesinde eşi ile tartıştığını bunun üzerine bunalıma girdiğini belirten C.Ü. ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Komşuları, çiftin binaya 5 ay kadar önce taşındığını kavga ettiklerini duymadıklarını söyledi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Avcılar
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