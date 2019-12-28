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  4. Arkadaşına sinirlenip kaldıkları eve zarar verince mahkemelik oldu

Arkadaşına sinirlenip kaldıkları eve zarar verince mahkemelik oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 11:08 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta birlikte yaşadıkları evin duvarlarına yazılar yazıp üzerine ayçiçek yağı sürdüğü, 3 kapı ile kombinin düğmelerini kırdığı iddia edilen sanık hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

İSTANBUL (AA) - BAŞAK AKBULUT YAZAR - Beşiktaş'ta birlikte yaşadıkları ev arkadaşına sinirlenip duvarlara küfürlü yazı yazarak, silinmemesi için üzerine ayçiçek yağı sürdüğü ve kapıları kırdığı iddia edilen sanık Özgür A, 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Can S. (27) ile sanık Özgür A'nın (33) ev arkadaşı oldukları, ev sahiplerinin evin boşaltılmasını istediğinde müştekinin durumu sanığa bildirdiği anlatıldı.

Bunun üzerine sanığın müştekiye tehdit içerikli mesajlar attığı belirtilen iddianamede, eve giden müştekinin 3 kapının kırıldığını, tuvalete ve oda duvarına siyah boyayla yazılar yazıldığını ve üzerine de ayçiçek yağı döküldüğünü gördüğü aktarıldı.

Sanıktan şikayetçi olan müşteki Can S. iddianamede yer alan ifadesinde, yaklaşık 9 ay Özgür A. ile aynı evde kaldıklarını, kontratın kendisinin üzerine olduğunu ancak kirayı ortak ödediklerini belirtti.

Ev sahibinin evi boşaltmalarını istediğini, kendisinin de kabul ettiğini dile getiren Can S. "Özgür A'ya durumu bildirdim ve eşyalarını almasını söyledim. Kendime ait eşyaları taşıdım. Bir müddet sonra eve gittiğimde kapıların ve pencerelerin açık olduğunu, üç kapının kırıldığını, odamın duvarlarına ve tuvalete siyah bir boyayla küfürlü yazılar yazıldığını, silinmemesi için yazıların üzerine ayçiçek yağı döküldüğünü, tuvaletlerin pisletildiği ve yabancı maddeler atıldığını, kombinin düğmelerinin kırıldığını gördüm. Kapının kilidi sağlamdı. Bu nedenle bu zararları ev arkadaşım olan Özgür A'nın yapmış olduğunu düşünüyorum. Kendisi bu olaydan önce bana tehdit mesajı da atmıştı ancak anlamlandıramamıştım. Ancak evi bu şekilde bulunca Özgür A'nın yaptığından emin oldum. Şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.

Sanık Özgür A. ise ifadesinde Zeytinburnu'nda ikamet ettiğini, iş değişikliğinden dolayı bir süredir Beşiktaş'ta Can S'nin ikametinde kira karşılığında kaldığını belirterek, "Ben evi Can S'ye ait sanıyordum ancak o da başkasından kiralamış. Şahsın ikametine ben zarar vermedim, evin duvarına hakaret içerikli yazı yazmadım. Olay günü eşyalarımı almaya geldiğimde ikametin kapıları kırıktı, duvarda yazı yoktu. Can S'ye telefonumdan mesaj gönderdim. Şahsa sinirlendiğim için gönderdim, tehdit etme maksadım yoktu." dedi.

İddianamede, dosyanın uzlaşmaya gönderildiği ancak tarafların uzlaşamadığı aktarılarak, sanık Özgür A'nın "tehdit" ve "mala zarar verme" suçlarından 10 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde başlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
ayçiçek yağı Beşiktaş Can S. Özgür A.

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