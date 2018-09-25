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Arkadaşına yaptığı korkunç şaka ölüm getirdi

İLGİNÇ HABERLER  | 25.09.2018 10:49 | Son Güncelleme

Hindistan’ın Maharashtra bölgesindeki bir imalathanede yaşanan olay yerel basının gündemine oturdu. Bir fabrikada çalışan iki arkadaşın ellerindeki basınçlı hava veren hortumla şakalaşması ölümle sonuçlandı. Bir adam şaka olsun diye arkadaşının kalçasına basınçlı hava püskürtünce, genç adam hayatını kaybetti.

Hindistan'da güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir imalathanenin ismi açıklanmayan müdürü, rutin kontrollerini yaparken Aditya Jadhav isimli bir çalışanıyla şakalaşıyor. Görüntülerde de görülen ikili bir süre sohbet ettikten sonra müdür, elindeki basınçlı hava püskürten hortumla şakalaşmaya başlıyor. Genç çalışanının vücuduna basınçlı hava püskürten müdür daha sonra şakayı abartıyor. Müdür, Aditya sırtını döndüğü anda kalça bölgesine basınçlı hava püskürtüyor.

Bu hareketten sadece birkaç saniye sonra neye uğradığını şaşıran Aditya kendi etrafında dönerek bayılıyor. Bu sırada ne yapacağını bilemeyen müdür etrafındaki diğer çalışanlara durumu anlatıyor. Olay yerine ilk yardım ekiplerinin gelmesinden sonra hastaneye kaldırılan Aditya, 15 gün yoğun bakım ünitesinde kalsa da hayatını kaybediyor.

Doktorlar basınçlı hava dolayısıyla genç adamın iç organlarının hasar gördüğünü açıkladı. İsmi açıklanmayan müdürün kazanın yaşandığı günden beri ortadan kaybolduğu ifade edildi. Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlattıklarını duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan şaka ölüm

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