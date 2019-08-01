Arkadaşına yardıma gitti, elektrik akımına kapılarak öldü

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da otomobili elektrik direğine çarpan İsmail Duman'ın (60) yardımına giden arkadaşı Osman Yılmaz (67), yere düşen elektrik tellerine basınca akıma kapıldı. Hastaneye kaldırılan Yılmaz, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Yenipınar köyü yakınlarında meydana geldi. Arıcılık yapan Osman Yılmaz ve İsmail Duman, bal hasadı için kovanlarının bulunduğu araziye gitti.

Bu sırada İsmail Duman fenalaştı. Duman, yakındaki sağlık ocağına gitmek için 68 KT 941 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Ancak, yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazayı gören Osman Yılmaz, sağlık görevlilerini aradıktan sonra arkadaşının yardımına gitti. Ancak kaza sırasında kopan elektrik kablosuna basan Yılmaz, akıma kapıldı. Vücudunda yanıklar oluşan Yılmaz ve kazada yaralanan Duman, olay yerine gelen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Osman Yılmaz, Konya Başkent Hastanesi'ne sevk edildi. Yılmaz, bu sabah yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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