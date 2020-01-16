HABER
  4. Arkadaşından şantajla para almaya çalışan adam gözaltına alındı

Arkadaşından şantajla para almaya çalışan adam gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 09:54 | Son Güncelleme

Konya'da galerici arkadaşından şantajla para almaya çalışan 27 yaşındaki Rıdvan A. polis operasyonuyla yakalandı. Rıdvan A., ifadesinde, "Piyasaya 400 bin lira borcum var. Bu yolla parayı bulabileceğimi düşündüm" dedi. Adliyeye sevk edilen Rıdvan A., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Olay, 13 Ocak'ta, merkez Karatay ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Galericilik yapan M.S., sabah iş yerine geldiğinde, kapının önüne bırakılan zarfı gördü. M.S., zarfı açınca içinde 'Elimde uygunsuz görüntülerin var. 350 bin lirayı istediğim yere getireceksin. Polise gittiğin taktirde görüntüleri aile gönderirim' yazılı notu buldu. Bunun üzerine M.S., polise giderek, şikayetçi oldu.

GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şubesi'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis, iş yerinin çevresinde bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Yapılan çalışma sonrası şüphelinin, internet kafeden çıkarttığı notu zarfa koyup, kafeden ayrıldığını tespit etti. Şüphelinin kimliğini kısa sürede belirleyen polis, aynı sanayi sitesinde galericilik yapan, M.S.'nin arkadaşı Rıdvan A.'yı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yakalayarak, gözaltına aldı.

400 BİN LİRA BORCU VARMIŞ

Emniyete götürülen Rıdvan A., M.S.'yi tanıdığını, 400 bin lira borcu olduğu için böyle bir şey yaptığını söyledi. Rıdvan A.'nın, ifadesinde, "Kimseye zarar verme niyetinde değildim. Piyasaya 400 bin lira borcum var. Bu yolla parayı bulabileceğimi düşündüm. Parayı almaya bile gitmeyebilirdim. Yaptığım olay nedeniyle pişmanım" dediği öğrenildi.

Polis yaptığı çalışma sonucu Rıdvan A.'nın elinde, M.S.'ye ait görüntünün olmadığını belirledi.

Poliste suç kaydı olmadığını öğrenilen Rıdvan A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Rıdvan A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Donma tehlikesi geçirip, ölümden döndü ama... Donma tehlikesi geçirip, ölümden döndü ama...
İçişleri Bakanlığı: Batman'da 'Kapan-4 Mava Operasyonu' başladıİçişleri Bakanlığı: Batman'da 'Kapan-4 Mava Operasyonu' başladı
450 yıllık köprü ağır vasıta geçişine kapatıldı450 yıllık köprü ağır vasıta geçişine kapatıldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Konya şantaj

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

ABD üssüne füzeli saldırı! Pentagon'dan açıklama geldi

ABD üssüne füzeli saldırı! Pentagon'dan açıklama geldi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Adıyaman'da görüntülendi! Leşleri yiyordu...

Adıyaman'da görüntülendi! Leşleri yiyordu...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 5 maden ocağı imha edildi

5 maden ocağı dinamitle patlatılarak imha edildi

Son dakika! İçişleri Bakanlığı duyurdu: İsveç uyruklu DEAŞ'lı sınır dışı edildi

Son dakika! İçişleri Bakanlığı duyurdu: İsveç uyruklu DEAŞ'lı sınır dışı edildi

Kavga ettiği karısı yaralanınca korkuya kapılıp intihar etti

Eşi kanlar içinde kalınca korkup intihar etti

Doğu Anadolu buz kesti: Erzurum, Ağrı ve Kars eksi 20’leri gördü

Sıcaklık sıfırın altında 28.2 derece!

Yürekleri ağza getiren olay! Metrobüse kaçak binmek isteyen çocukların tehlikeli geçişi

Yürekleri ağza getiren görüntü!

Türkiye'nin en soğuk yeri: Eksi 25 derece! Donmuş gölün üzerinde drift yaptı

Türkiye'nin en soğuk yeri: Eksi 25 derece!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.