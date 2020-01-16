Arkadaşından şantajla para almaya çalışan adam gözaltına alındı

Olay, 13 Ocak'ta, merkez Karatay ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Galericilik yapan M.S., sabah iş yerine geldiğinde, kapının önüne bırakılan zarfı gördü. M.S., zarfı açınca içinde 'Elimde uygunsuz görüntülerin var. 350 bin lirayı istediğim yere getireceksin. Polise gittiğin taktirde görüntüleri aile gönderirim' yazılı notu buldu. Bunun üzerine M.S., polise giderek, şikayetçi oldu.

GÖZALTINA ALINDI



Asayiş Şubesi'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis, iş yerinin çevresinde bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Yapılan çalışma sonrası şüphelinin, internet kafeden çıkarttığı notu zarfa koyup, kafeden ayrıldığını tespit etti. Şüphelinin kimliğini kısa sürede belirleyen polis, aynı sanayi sitesinde galericilik yapan, M.S.'nin arkadaşı Rıdvan A.'yı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yakalayarak, gözaltına aldı.

400 BİN LİRA BORCU VARMIŞ



Emniyete götürülen Rıdvan A., M.S.'yi tanıdığını, 400 bin lira borcu olduğu için böyle bir şey yaptığını söyledi. Rıdvan A.'nın, ifadesinde, "Kimseye zarar verme niyetinde değildim. Piyasaya 400 bin lira borcum var. Bu yolla parayı bulabileceğimi düşündüm. Parayı almaya bile gitmeyebilirdim. Yaptığım olay nedeniyle pişmanım" dediği öğrenildi.

Polis yaptığı çalışma sonucu Rıdvan A.'nın elinde, M.S.'ye ait görüntünün olmadığını belirledi.

Poliste suç kaydı olmadığını öğrenilen Rıdvan A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Rıdvan A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

