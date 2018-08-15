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Arkadaşını 56 yerinden baçıklayıp, boğazını kesen cinayet sanığı: Pişmanım

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 13:12 | Son Güncelleme

BURSA'da 56 yerinden bıçaklanıp, boğazı kesilen Kadir Çevik'i öldürdüğü (24) iddiasıyla tutuklanan Davut Şahin (28), müübbet hapis istemiyle yargılandığı davada hakim önüne çıktı.

Arkadaşını 56 yerinden baçıklayıp, boğazını kesen cinayet sanığı: Pişmanım

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da 56 yerinden bıçaklanıp, boğazı kesilen Kadir Çevik'i öldürdüğü (24) iddiasıyla tutuklanan Davut Şahin (28), müübbet hapis istemiyle yargılandığı davada hakim önüne çıktı. Yaklaşık 9 aydır tutuklu bulunan Şahin, “Olay gecesi uyuşturucu kullandım. Bu sırada bacağımı elleyince kendimi kaybedip, bıçakladım. Pişmanım" dedi.
Bursa merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi Geyveli Caddesi'ndeki çalılık alanda geçtiğimiz Kasım ayında erkek cesedi bulundu. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside 16'sı öldürücü olmak üzere vücudunda 56 bıçak darbesi tespit edilen cesedin evli ve 1 çocuk babası Kadir Çevik'e ait olduğu belirlendi. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyip öldürülen gencin telefon konuşmalarını inceleyen polis, katil zanlısı olarak Davut Şahin'i yakaladı. Sorgulamasında suçunu kabu eden Şahin, “Kadir beni insanların içinde küçük düşürüyor, rencide ediyordu. Bu yüzden içimde ona karşı bir nefret oluşmuştu. Olay gecesi otomobille dolaşırken aramızda bu konuda tartışma çıktı. Çok öfkelenmiştim. Yanımda bulunan bıçağı ona defalarca sapladım. Ölmüştü. Kıyafetlerini çıkarıp dere yatağına, botunu ve cinayette kullandığım bıçağı ise Kayapa mevkiinde ormanlık alana attım. Sonra da yakalandım" dedi. Şahin, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.
Hakkında, Bursa 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Davut Şahin'in yargılanmasına başlandı. Davut Şahin, "Kendisi ile cinayetten beş gün önce tanıştık. Uyuşturucu ticareti yapıyordu. Eşi ile aralarında problemler bulunduğunu söylüyordu. Para sorunu olduğu için ona yardım ettim. Son zamanlar da uyuşturucu satmak için tehdit ederek arabamı kullanmak istedi. Birkaç kez buna izin verdim. Hatta arabamda uyuduğu gece de oldu. Olay günü araçta yine beraberdik. Uyuşturucu kullandıktan sora bacağımı okşayınca çılgına döndüm. Yanımda bulunan bıçağı ona sapladım. Pişmanım" dedi.
Duruşmaya avukatları lie katılan Kadir Çevik'in annesi Hacer ve babası Harun Çevik ise verdikleri ifadelerde sanığın gerçekleri söylemediğini belirtip en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Duruşma eksik evrakların beklenmesi için ileri bir tarihe ertelenirken sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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Arkadaşını 56 yerinden baçıklayıp, boğazını kesen cinayet sanığı: PişmanımArkadaşını 56 yerinden baçıklayıp, boğazını kesen cinayet sanığı: PişmanımArkadaşını 56 yerinden baçıklayıp, boğazını kesen cinayet sanığı: PişmanımArkadaşını 56 yerinden baçıklayıp, boğazını kesen cinayet sanığı: Pişmanım

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