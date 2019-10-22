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Arkadaşını aramak için parkta oturan genci bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2019 08:50 | Son Güncelleme

Bursa’da arkadaşını aramak için parkta oturan gençten telefon isteyen K.P, telefonu alamayınca 23 yaşındaki genci sırtından bıçaklayarak kaçtı.Olay Botanik Park’ta meydana geldi.

Bursa’da arkadaşını aramak için parkta oturan gençten telefon isteyen K.P, telefonu alamayınca 23 yaşındaki genci sırtından bıçaklayarak kaçtı.
Olay Botanik Park’ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, K.P. isimli şüpheli, gece saatlerinde telefonu olmadığını iddia ederek, parkta oturan B.Ç.’nin yanına giderek, arkadaşını arayacağını söyleyip telefonunu istedi. B.Ç. telefonunu vermeyeceğini söyleyince, şüpheli, belinden çıkardığı bıçak ile B.Ç.’yi sırtından bıçaklayarak, telefonu alıp arkadaşını aradı. Daha sonra çevredekilerin olayı görmesi üzerine telefonu bırakıp kaçtı. Olayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı B.Ç.’i Çekirge Devlet Hastanesine kaldırırken polis ekipleri olay yerini inceleme altına aldı. Öte yandan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı arama başlattı. Hastanede tedavi altına alınan B.Ç.’ni sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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