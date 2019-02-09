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Arkadaşını av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.02.2019 14:45 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde kavga ettiği arkadaşı Serkan Kınalı'yı(34), av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Aytekin Paşa(40), tutuklandı.

Arkadaşını av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde kavga ettiği arkadaşı Serkan Kınalı'yı(34), av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Aytekin Paşa(40), tutuklandı. Paşa, polis ve mahkemede susma hakkını kullanarak, ifade vermedi.
Malkara'nın Hacıevhat Mahallesi Mutlu Sokak'ta önceki gece yaşanan olayda Serkan Kınalı ve arkadaşı Aytekin Paşa, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. İddiaya göre bu sırada Aytekin Paşa, yanında getirdiği av tüfeği ile Kınalı'yı başından vurup, kaçtı. Ağır yaralanan ve Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Serkan Kınalı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Polis, olaydan kısa süre sonra Aytekin Paşa'yı yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilerek, adliyeye sevk edilen Paşa, tutuklanarak cezaevine konuldu. Aytekin Paşa, poliste ve sevk edildiği savcılık ile mahkemede susma hakkını kullanarak, ifade vermedi.

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Arkadaşını av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandıArkadaşını av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandıArkadaşını av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı

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