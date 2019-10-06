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Arkadaşını boğazından bıçaklayıp kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 00:05 | Son Güncelleme

BEYOĞLU Karaköy'de meydana gelen olayda yabancı uyruklu iki arkadaş arasında henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan kavgada bir kişi arkadaşını boğazından bıçakladı.

Arkadaşını boğazından bıçaklayıp kaçtı

Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL,(DHA) BEYOĞLU Karaköy'de meydana gelen olayda yabancı uyruklu iki arkadaş arasında henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan kavgada bir kişi arkadaşını boğazından bıçakladı. Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Beyoğlu Karaköy'de sahilde oturan iki yabancı uyruklu arkadaş arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan tartışmada bir kişi arkadaşını boğazından bıçaklayarak kaçtı. Olay saat 22:30 sıralarında Karaköy Vapur iskelesi yakınlarında meydana geldi. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen iki arkadaş, bir süre sahilde oturdu. Sonrasında iki kişi, arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir kişi arkadaşını boğazından bıçaklayarak kaçtı.

Yaralı, boğazını tutarak çevrede bulunanlardan yardım istedi. Bir süre gittikten sonra yere düşen yaralı için vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıkları durumu ağır olan yaralı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Polis olayın yaşandığı bölgeyi güvenlik şeridi ile çevirirken bir süre delil araştırması yaptı. Olayla ilgili polis çalışma başlattı.

(FOTOĞRAFLI)

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