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Arkadaşını boğazını keserek öldüren sanığa müebbet hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 12:48 | Son Güncelleme

BURSA'da birlikte alkol aldığı arkadaşı Celil Tükenmez'i (57) kalbinden bıçakladıktan sonra, boğazını keserek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Yılmaz Koçak (49), ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da birlikte alkol aldığı arkadaşı Celil Tükenmez'i (57) kalbinden bıçakladıktan sonra, boğazını keserek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Yılmaz Koçak (49), ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çakırhamam Mahallesi'ne bulunan parkta, geçen yıl meydana geldi. İddiaya göre, parka birlikte alkol alan Yılmaz Koçak ve Celil Tükenmez arasında kavga çıktı. Bu sırada Yılmaz Koçak, üzerinde taşıdığı bıçağı Celil Tükenmez’in kalbine saplayarak, boğazını kesti. Olayın ardından kaçmaya çalışan Koçak, vatandaşlar tarafından yakalanıp, polise teslim edildi.
Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'Canavarca hisle adam öldürmek” suçundan hakkında dava açılan Yılmaz Koçak’ın yargılanması tamamlandı. Koçak, karar duruşmasında, "KOAH hastasıyım. Uzun süreden beri tedavi görüyorum. Olay sırasında Celil Tükenmez, çok alkollüydü. Bıçağı da vardı, bana vuracaktı. Pişmanım” dedi. Mahkeme heyeti, toplanan deliller ve savcının mütalaası doğrultusunda, sanık Yılmaz Koçak’a 'Kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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