HABER

Arkadaşını çay içtiği esnada sırtından vurarak öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2019 17:10 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde arkadaşını çay bahçesinde, çay içtiği sırada sırtından vurarak öldürdü.Olay, Pamukova ilçe merkezindeki Çarşı Cami’nin yan tarafında bulunan çay bahçesinde meydana geldi.

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde arkadaşını çay bahçesinde, çay içtiği sırada sırtından vurarak öldürdü.
Olay, Pamukova ilçe merkezindeki Çarşı Cami’nin yan tarafında bulunan çay bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 77 yaşındaki F.A., 68 yaşındaki Ahmet Er’i çay içtikleri esnada belinden çıkardığı silahla ensesinden ve sırtından vurarak ağır yaraladı. Kanlar içinde yere yıkılan Ahmet Er’i gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Ahmet Er, Pamukova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ahmet Er yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan, arkadaşını vurup kaçan saldırgan F.A. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

PARTNERAudi'de müthiş yenilik!Audi'de müthiş yenilik!
Otomobil park halindeki tırın altına girdiOtomobil park halindeki tırın altına girdi
Alanya’da serinlemek için girdiği denizde boğulduAlanya’da serinlemek için girdiği denizde boğuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

Bedelli askerlikte başvuru tarihi ve ücreti belli oldu

Bedelli askerlikte başvuru tarihi ve ücreti belli oldu

S-400 sisteminin parçalarını taşıyan Rus uçağı Mürted'e indi

S-400 sisteminin parçalarını taşıyan Rus uçağı Mürted'e indi

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 1 Eylül'den itibaren...

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 1 Eylül'den itibaren...

Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyine yeni harekat başlatıldı

Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyine yeni harekat başlatıldı

Kılıçdaroğlu'ndan S-400 teslimatıyla ilgili flaş açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan S-400 teslimatıyla ilgili flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İki ailenin kavgasında taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Silivri'de kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Marmara Denizi’nde ODTÜ’lü öğrencilerin yelkenlisi devrildi

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar!

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İstanbul'da korkunç olay! Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi!

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.