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  4. Arkadaşını defalarca bıçakladı! Dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Arkadaşını defalarca bıçakladı! Dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

09.10.2021 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu’ndaki kuaförde çalışan İranlı bir kişi, tartıştığı arkadaşı tarafından defalarca bıçaklandı. Dehşet anları kameralara yansıdı. Saldırgan şahıs ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

Arkadaşını defalarca bıçakladı! Dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Beyoğlu Çukur Mahallesi’ndeki bir kuaförde meydana gelen olayda, kuaförde çalışan İran uyruklu Farshid A.I. (32) ile arkadaşı olan bir şahıs oturdukları yerde tartışmaya başladı. Karşılıklı olarak taraflar birbirlerine aralarında yaşanan durum hakkında bir süre yüksek sesle konuştu.

BİR ANDA AYAĞA KALKIP BELİNDEN BIÇAK ÇIKARTTI

Daha sonra bir anda ayağa kalkan şahıs, belinden çıkarmış olduğu bıçakla Farshid A.I.’nın üzerine atlayarak rastgele bıçak sallamaya başladı. Neye uğradığını şaşıran İran uyruklu şahıs, alnından ve çenesinden yaralanırken, kuaförde bulunanlar saldırganı ayırarak işyerinden çıkardı. Yaralı A.I. ise, ayağa kalkarak aynadan aldığı bıçak darbelerine baktı. Sağlık ekipleri yaralı adamı ayakta tedavi edip taburcu etti.

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ARKADAŞINI ÜSTÜNE ATLATIP ACIMASIZCA BIÇAKLADI

Yaşanan olayın ardından kuaför sahibinin arkadaşı durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri işyerinin güvenlik kamerasını inceleyerek saldırganın önce eşkalini ardından da kimliğini belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırgan polis ekipleri tarafından yakalandı.

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KUAFÖRDE YAŞANAN DEHŞET ANLARI KAMERADA

Beyoğlu’nda kuaförde yaşanan bıçaklı dehşet anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şahıslar arasında tartışmanın yaşandığı ve sonrasında ayağa kalkan saldırganın bir anda İranlı şahsın üzerine atlayarak bıçak salladığı ve kuafördekilerin araya girmesiyle işyerinden çıktığı görülüyor.

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(İHA)

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