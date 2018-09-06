Arkadaşını ezerek öldürdüğü iddiasıyla şoförün yargılandığı dava

İSTANBUL (AA) - Esenyurt’ta arkadaşını aracıyla ezerek öldürdüğü, bir kişiyi de öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla tır şoförü Güner Alvanoğlu’nun 40 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle yargılanmasına başlandı.
Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Güner Alvanoğlu, maktul Caner Çoşkun’un babası Erdinç Çoşkun ile avukatları katıldı.
Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Güner Alvanoğlu, tır şoförü olduğunu, olay günü tırını park ettiğini ve kendisini maktul Caner Çoşkun’un aradığını, Çoşkun’un kendisine aracının aküsünün bittiğini ve görüşmek istediğini söylediğini anlattı.
Sanık Alvanoğlu, yeni evlendiği için Çoşkun ile uzun zamandır görüşemediğini, bu nedenle görüşmeyi kabul ettiğini ifade ederek, şunları söyledi:
"Buluştuğumuzda Caner arkadaşıyla birlikte oturuyordu. Caner’in burnunda kan lekesi gördüm ne olduğunu sorduğumda beni geçiştirdi. Daha sonra kendi aracımın aküsü ile onun aracına takviye yaptım. Caner yola yakın duruyordu bir an da yoldan geçen siyah bir araç Caner’e çarpacakmış gibi geçince biz de tepki gösterdik. Siyah araç sesimizi duydu ki durdu. Siyah araçtan tanımadığım 4-5 kişi indi ve kavga çıktı. Kavgayı ayırdım ben. Daha sonra Caner’i bindirip olay yerinden uzaklaştırdım. Caner’in arkadaşı araçtaki kişileri bulabileceğini söyledi. Caner bana eve gidip tüfek getirmemi istedi. Ben doğru olmayacağını söyledim fakat ısrar etti. Bana 'tüfeği getir sen git dedi' ama ben bırakmak istemedim."
Tüfeği alarak olay yerine gittiğinde Mert Özdağ’ı gördüklerini ve Caner’in tüfeği alıp araçtan indiğini dile getiren sanık Alvanoğlu, "Müdahale etmek için ben de araçtan indim. İndiğim esnada kalabalık grup etrafımızı sardı. Caner’den araca binmesini istedim. Tanımadığım grup Caner’i karşı tarafa çekti. Dövüyorlardı. Ne yapacağımı bilemedim. Ben Caner’i aracımın arka koltuğuna alıp uzaklaşmak istedim. Grup aracımı hareket ettirince aniden dağıldı. Caner’i aradım, 5 metre ilerde kanlar içinde yatıyordu derhal müdahale edip hastaneye götürdüm. Hastanede Caner’i o halde görünce ben aracımla ezdiğimi zannedip emniyete o şekilde ifade verdim. Olay bundan ibarettir. Ben Caner’in yüzünü kanla içinde görünce arabayla ben çarptım zannettim." şeklinde konuştu.
Maktul Caner Çoşkun’un babası Erdinç Coşkun da, olayı görmediğini, sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, sanığın kasıtlı olarak arabayı oğlunun üzerine sürdüğünü ve ölümüne sebep olduğunu söyledi.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Güner Alvanoğlu’nun tutukluluk halinin devamına, müşteki Mert Özdağ’ın zorla getirilmesine karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
\
- İddianameden
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Esenyur’ta 22 Aralık 2017’de maktul Caner Çoşkun’un arkadaşıyla alkol aldıkları, araçlarının aküsünün bitmesi nedeniyle sanık Güner Alvanoğlu’nu çağırdıkları, başka bir araçla gelen kişiler arasında kavga çıktığı, kavganın bitmesinden sonra sanık Alvanoğlu’nun tüfek aldığı, daha sonrasında sanık ve maktulün kavga ettikleri Mert Özdağ’ı gördükleri belirtildi.
Maktul Çoşkun ile sanık Alvanoğlu’nun Özdağ’ı darp etmeye başladıkları, sanığın aracını çalıştırarak Özdağ’a çarpmak amacıyla hızla maktul ile Özdağ’ın üzerine sürdüğü anlatılan iddianamede, aracın geldiğini gören Özdağ’ın kenara çekildiği, Çoşkun’un ise aracın aldığında kalarak hayatını kaybettiği bildirildi.
İddianamede, sanık Güner Alvanoğlu hakkında "olası kastla öldürme" ve "öldürmeye teşebbüs" suçlarından 29 yıldan 40 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.
Bedelli askerlikte celp yerleri belli oldu! E Devlet üzerinden erişime açıldı
Meteoroloji'den İstanbul için sel uyarısı!
Ertuğrul Özkök'ten korkutan uyarı: 50 binden fazla silahlı cihatçı...
CHP'li Pekşen'den 'sahte oy' iddiası: 7 gün geçti rapora ulaşmayı başaramadım
Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi
Japonya'da 6.7 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda kayıp ve yaralı var
Çocukken cinsel istismara uğradığını hatırlayınca intihar girişiminde bulunan kadının öyküsü
Hayvan otlatma kavgası çatışmaya döndü! Ölü ve yaralılar var
Donald Trump: İdlib'de katliam olursa, ABD çok kızacak
Binlerce öğretmeni ilgilendiren haber!
Ünlü pornocu bir gün kiliseye gitti! Sonrasında yaşananlar inanılmaz
Okuyucu Yorumları 0 yorum