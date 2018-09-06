Arkadaşını ezerek öldürdüğü iddiasıyla şoförün yargılandığı dava

İSTANBUL (AA) - Esenyurt’ta arkadaşını aracıyla ezerek öldürdüğü, bir kişiyi de öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla tır şoförü Güner Alvanoğlu’nun 40 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Güner Alvanoğlu, maktul Caner Çoşkun’un babası Erdinç Çoşkun ile avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Güner Alvanoğlu, tır şoförü olduğunu, olay günü tırını park ettiğini ve kendisini maktul Caner Çoşkun’un aradığını, Çoşkun’un kendisine aracının aküsünün bittiğini ve görüşmek istediğini söylediğini anlattı.

Sanık Alvanoğlu, yeni evlendiği için Çoşkun ile uzun zamandır görüşemediğini, bu nedenle görüşmeyi kabul ettiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Buluştuğumuzda Caner arkadaşıyla birlikte oturuyordu. Caner’in burnunda kan lekesi gördüm ne olduğunu sorduğumda beni geçiştirdi. Daha sonra kendi aracımın aküsü ile onun aracına takviye yaptım. Caner yola yakın duruyordu bir an da yoldan geçen siyah bir araç Caner’e çarpacakmış gibi geçince biz de tepki gösterdik. Siyah araç sesimizi duydu ki durdu. Siyah araçtan tanımadığım 4-5 kişi indi ve kavga çıktı. Kavgayı ayırdım ben. Daha sonra Caner’i bindirip olay yerinden uzaklaştırdım. Caner’in arkadaşı araçtaki kişileri bulabileceğini söyledi. Caner bana eve gidip tüfek getirmemi istedi. Ben doğru olmayacağını söyledim fakat ısrar etti. Bana 'tüfeği getir sen git dedi' ama ben bırakmak istemedim."