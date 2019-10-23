Arkadaşını ezerek öldüren Güner Alvanoğlu’nun yargılandığı davada karar

Esenyurt’ta arkadaşı Caner Coşkun’u ezerek öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Güner Alvanoğlu’nun davası karara bağlandı. Mahkeme sanık Alvanoğlu’nun 24 yıl 2 ay hapis ile cezalandırılmasına hükmetti. Duruşmada son savunması sorulan sanık Alvanoğlu “Biz Caner ile kardeş gibiydik, annesi ve babasından özür diliyorum ve beni affetmelerini istiyorum” dedi.

Esenyurt’ta 22 Aralık 2017’de 2 grup arkadaş arasında bilinmeyen bir nedenle bir tartışma çıkmış, bu tartışmayı dağıtmak isteyen Güner Alvanoğlu aracı ile manevra yaparak arkadaşı Caner Coşkun’u ezmişti. Caner Coşkun’un ölümüne ilişkin davada tutuklu sanık Güner Alvanoğlu hakkında mahkeme kararını açıkladı.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Güner Alvanoğlu ile taraf avukatları ve müştekiler hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık avukatı müvekkilinin taksirden cezalandırılması gerektiğini söyleyerek tahliye talebinde bulundu.

“Biz Caner ile kardeş gibiydik”

Son savunması sorulan Güner Alvanoğlu ise olay yerine arkadaşını görmek için gittiğini söyleyerek “Keşke gitmeseydim. Çok pişmanım. Keşke telefonu açıp olay yerine gitmeseydim. Olaydan dolayı pişmanım arkadaşımı kaybettim. Biz Caner ile kardeş gibiydik. Son anına kadar yanında ben vardım. Annesi ve babasından özür diliyorum ve beni affetmelerini istiyorum. Pişmanım beraatimi talep ediyorum” dedi.

Mahkeme sanığın savunmasının ardından karar için duruşmaya ara verdi.