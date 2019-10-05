HABER

Arkadaşını işten çıkaran patron ve ustabaşını bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.10.2019 14:35 | Son Güncelleme

KÜTAHYA’da çıkarıldığı iş yerine iki arkadaşını alarak giden A.Y.K., ustabaşı ve eski patronuyla tartıştı.

Arkadaşını işten çıkaran patron ve ustabaşını bıçakladı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)- KÜTAHYA’da çıkarıldığı iş yerine iki arkadaşını alarak giden A.Y.K., ustabaşı ve eski patronuyla tartıştı. Çıkan kavgada A.Y.K.’nin yanında gelen arkadaşı Y.Y. (16) ustabaşı S.G. ve patron B.B.’yi bıçakla yaraladı.
Kütahya’da oturan A.Y.K. bir süre önce Ali Paşa Mahallesi’nde çalıştığı restoranda işten çıkarıldı. Gece yarısı arkadaşları Y.Y. ve Y.Ü.’yu de yanına alarak eski iş yerine giden A.Y.K. restoranda ustabaşı olarak çalışan S.G.’yi iş yerine dışına çağırıp tartıştı. Bu sırada restoran sahibi olan B.B. de tartışmayı sonlandırmaya çalıştı. A.Y.K.’nin yanında gelen arkadaşlarından Y.Y. bıçakla ustabaşı S.G.’yi kolundan, iş yeri sahibi B.B.’yi ise kasığından bıçakla ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından yaralıları ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olaydan sonra polis ekiplerince yakalanan Y.Y., A.Y.K. ve Y.Ü. Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Arkadaşını işten çıkaran patron ve ustabaşını bıçakladıArkadaşını işten çıkaran patron ve ustabaşını bıçakladıArkadaşını işten çıkaran patron ve ustabaşını bıçakladıArkadaşını işten çıkaran patron ve ustabaşını bıçakladı

PARTNER2019 Miss Turkey birincisinden estetik açıklaması2019 Miss Turkey birincisinden estetik açıklaması
Uyuşturucu hapla yakalanan 5 şüpheliden 2’si tutuklandıUyuşturucu hapla yakalanan 5 şüpheliden 2’si tutuklandı
Otomobilin çarptığı yaralıya ilk müdahaleyi yoldan geçen doktor yaptıOtomobilin çarptığı yaralıya ilk müdahaleyi yoldan geçen doktor yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon!

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon!

Erdoğan'dan operasyon mesajı: Artık söz bitti, talimat verdik

Erdoğan'dan operasyon mesajı: Artık söz bitti, talimat verdik

Kelebekler Vadisi için flaş karar! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kelebekler Vadisi için flaş karar! Resmi Gazete'de yayımlandı

Arnavutköy’de can pazarı: 34 yaralı

Arnavutköy’de can pazarı: 34 yaralı

Yılmaz Erdoğan: Bu skeçe sebep olanlar Allah’ından ve hukukundan bulsun

Yılmaz Erdoğan: Bu skeçe sebep olanlar Allah’ından ve hukukundan bulsun

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Düğüne giden anne ve kızın feci ölümü

Düğüne giden anne ve kızın feci ölümü

Oğlunu kalbinden bıçaklayan baba serbest bırakıldı

Oğlunu kalbinden bıçaklayan baba serbest bırakıldı

TEOG şampiyonu Mustafa'nın ölümünü kayıp telefonu aydınlatacak

TEOG şampiyonu Mustafa'nın ölümünü kayıp telefonu aydınlatacak

Huzurevindeki bardak kavgası hastanede bitti

Huzurevindeki bardak kavgası hastanede bitti

Müşteriye kaba davranan pazarcıya şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya şaşırtan ceza

Konya'da liseli genç dehşeti yaşamıştı! Verilen ceza belli oldu

Konya'da liseli genç dehşeti yaşamıştı! Verilen ceza belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.