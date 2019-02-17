Arkadaşını kalbinden bıçaklayıp öldürdü

MALATYA, (DHA)- MALATYA'da Serkan Akar (20), tartıştığı arkadaşı Ali Günaydın'ı (20) kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Cuma günü Abdulgaffar Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Günaydın ile arkadaşı Serkan Akar arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Serkan Akar, yanındaki bıçağı arkadaşı Ali Günaydın'ın kalbine sapladı. Günaydın kanlar içinde yere yığılırken, Akar ise kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Günaydın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Günaydın'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

Kısa sürede yakalanan Serkan Akar ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

