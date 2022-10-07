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  4. Arkadaşını kaşla göz arasında böyle dolandırdı! Olan biteni anlayınca...

Arkadaşını kaşla göz arasında böyle dolandırdı! Olan biteni anlayınca...

07.10.2022 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’de bir gencin arkadaşına yaptığı şok etkisi yarattı. Arkadaşından bir bahaneyle telefonunu alan şahıs, banka uygulamasından 85 bin TL kredi çekip kendi hesabına gönderdi. Dolandırıldığı anlayan genç adam ise şikayette bulundu. Şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Arkadaşını kaşla göz arasında böyle dolandırdı! Olan biteni anlayınca...

Kayseri'deki arkadaş dolandırıcılığı akıllara durgunluk verdi. Edinilen bilgiye göre D.T. (23), kardeşinin kendisine para göndereceği bahanesiyle arkadaşı İ.E.’nin telefonunun alarak mobil bankacılık uygulamasına girdi.

KREDİ ÇEKİP KENDİ HESABINDA GÖNDERDİ

D.T. sonrasında 85 bin TL kredi çekerek parayı kendi hesabına gönderdi. Dolandırıldığını anlayan İ.E.’nin şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

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GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışmalarda D.T. yakalanarak gözaltına alındı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Kayseri kredi
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