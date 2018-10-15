Arkadaşını korkutmak isterken canından oldu

EDİRNE (AA) - Edirne'de iş arkadaşını kar maskesiyle korkutmak için bindiği traktörde dengesini kaybetmesi sonucu düşerek yaralanan işçi kurtarılamadı.
İddiaya göre, Uzunköprü'nün Meşeli köyündeki bir iş yerinde çalışan B.K. (21) traktör kullanan iş arkadaşı H.Ç'yi korkutmak istedi. Kar maskesi takan B.K, hareket halindeki traktöre bindi.
Sürücü H.Ç'nin hızlanması sonucu dengesini kaybeden B.K, traktörde takılı pulluğun üzerinde düştü.
Arkadaşlarınca Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne yaralı olarak kaldırılan B.K, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Karakola götürülen H.Ç. tanık olarak ifadesi alınmasının ardından serbest bırakıldı.
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