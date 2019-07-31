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Arkadaşını kurtarmak isterken kendi boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2019 11:24 | Son Güncelleme

Ordu’nun Perşembe ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılan şahıs, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi.

Arkadaşını kurtarmak isterken kendi boğuldu

Ordu’nun Perşembe ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılan şahıs, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, serinlemek için denize giren ve akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren arkadaşını kurtarmak için suya atlayan Deniz Taş, akıntıya kapıldı. Çevredekilerin ve görevlilerin yardımıyla sudan çıkartılan gençler, 112 ekiplerince kentteki hastanelere götürüldü. Deniz Taş, kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Arkadaşı Yunus Emre Aktaş ise Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisinin ardından taburcu oldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Arkadaşını kurtarmak isterken kendi boğuldu

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