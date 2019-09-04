Arkadaşını öldürdü, 3 yıl sonra otobüs bileti alıp Konya’ya gelince yakalandı

Konya’da 3 yıl önce en yakın arkadaşını trafik ışıklarında beklediği sırada pompalı tüfekle öldürerek kaçan cinayet zanlısı, 3 yıl sonra kendi adına otobüs bileti alıp Konya’ya gelince yakalandı.

Olay, 4 Mayıs 2016 tarihinde saat 22.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Büyükkumköprü Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Çayır (51) 07 S 0741 plakalı otomobili ile kırmızı ışıkta beklediği sırada aracına yaklaşan siyah bir otomobilden pompalı tüfekle ateş açıldı. Başından vurulan Osman Çayır olay yerinde hayatını kaybederken, cinayet zanlısı kaçtı. Olayın ardından polis, cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

"Şüpheli arkadaşı çıktı"

Cinayetin ardından Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, olay yerinin çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmada şüphelinin kimliği tespit edilemedi. Toplanan delillerden yola çıkılarak şahsın kimlik belirleme çalışmasını yürüten polis, olayda hayatını kaybeden Osman Çayır’ın yakınlarının ifadesine başvurdu. Alınan ifadeler doğrultusunda Çayır’ın yakın arkadaşlarından olan Mustafa C. (60) ile sürekli kavga ettiği bilgisine ulaşıldı.