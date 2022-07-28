HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Arkadaşını öldürdü, ifadesi kan dondurdu! '13 yıldır borcu vardı...'

Arkadaşını öldürdü, ifadesi kan dondurdu! '13 yıldır borcu vardı...'

28.07.2022 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da Abdulhakim Etike (52) arkadaşı İlhami Topçu’yu (55) alacak meselesi yüzünden tabanca ile ateş ederek öldürdü. Etike hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Etike, iddianamedeki ifadesinde Topçu'yu, 13 yıldır borcunu ödemediği için öldürdüğünü söyledi. İşte olayın detayları...

Arkadaşını öldürdü, ifadesi kan dondurdu! '13 yıldır borcu vardı...'

Kan donduran olay, geçtiğimiz yıl 23 Eylül’de Altındağ ilçesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. İlhami Topçu, cadde üzerinde park ettiği otomobilinde Abdulhakim Etike tarafından tabanca ile ateş edilerek öldürüldü. Olayın ardından kaçan Etike, polisin çalışması sonucu yakalanıp, mahkemece tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanarak, Etike hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

c362075aed51aeab47f80ad30a494b06

Ankara 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Abdulhakim Etike'nin ifadesine de yer verildi. Etike ifadesinde, İlhami Topçu'yu öldürdüğünü itiraf ederek, şöyle dedi:

"13 senedir bana borcu vardı. Ölen şahsa bir daire parası vermiştim. Daire Mamak ilçesindeydi. Üzerimden çıkan senedi borcunu ödemediği için bana vermişti. İlhami Topçu, borcunu vermeyerek beni çok oyaladı. Birkaç kez kendisi ile görüştüm. Bana borcunu taksit taksit vereceğini söyledi. Ben de kabul ettim. Kendisinden senet istedim. Olay günü yine buluştum. Beni 4-5 farklı yere çağırdı. En son olayın olduğu yerde aracı ile durduk. Yine tartışmaya başladık. Ben senedin işime yaramayacağını söyledim. Bunun üzerine 'benim işim var, seninle uğraşamam' diyerek küfür etti. Ben bu esnada kendimi kaybettim, aracın içerisinden çıkarken iki el ateş ettim."

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uyuşturucu kargolarken yakalandı, savunması 'yok artık' dedirttiUyuşturucu kargolarken yakalandı, savunması 'yok artık' dedirtti
O illerdeki oy oranları arttı! Dikkat çeken '2018' detayıO illerdeki oy oranları arttı! Dikkat çeken '2018' detayı
Didem isimli kadın hayatını kabusa çevirdi! Didem isimli kadın hayatını kabusa çevirdi!
Anahtar Kelimeler:
cinayet Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İndirimin adı bile yetti: Fiyatlar düşmeye başladı

İndirimin adı bile yetti: Fiyatlar düşmeye başladı

1 milyon kişi karantinada! Uyarılar geldi: Beklemeyin...

1 milyon kişi karantinada! Uyarılar geldi: Beklemeyin...

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında yaşanacakları birer birer tahmin etti!

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında yaşanacakları birer birer tahmin etti!

Tartışma yaratan görüntü! AK Parti il başkanına 'tören kıtası' ile karşılama

Tartışma yaratan görüntü! AK Parti il başkanına 'tören kıtası' ile karşılama

Avcılar'da iğrenç olay! Üç erkek çocuğu çağırıp...

Avcılar'da iğrenç olay! Üç erkek çocuğu çağırıp...

Korkunç görüntüler! Anne şiddet uyguladı, baba kaydetti

Korkunç görüntüler! Anne şiddet uyguladı, baba kaydetti

İlginizi Çekebilir

Aynı şırıngayla 30 öğrenciye Kovid-19 aşısı yaptılar

Aynı şırıngayla 30 öğrenciye Kovid-19 aşısı yaptılar

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.