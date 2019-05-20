Arkadaşını öldüren sanığa 31 yıl hapis cezası

İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir kişiyi öldürdüğü, bir kişiyi de yaraladığı gerekçesiyle hakkında verilen 31 yıl hapis cezası İzmir Bölge Adliye Mahkemesince bozulan sanık aynı cezaya mahkum edildi.

İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Muhammet Atmaca ve avukatları hazır bulundu.

İddia makamı, sanığın "Olası kastla öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs ve izinsiz tabanca kullanmak" suçlarından cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde esasa ilişkin mütalaa verdi.

Atmaca, olay günü müşteki Halil Evin'le karşı karşıya olduğunu ancak maktul Mert Demircioğlu'nu göremediğini bu nedenle onu görerek ateş ettiği ve öldürdüğü suçlamasını kabul etmediğini belirterek, bilerek bir insanı sebepsizce öldürecek kadar "cani bir insan" olmadığını söyledi.

Bu olayı başlatan Evin'in alkolün de verdiği etkiyle küfrederek kendisini tahrik ettiğini ileri süren Atmaca, "Vicdan azabı yaşıyorum. Allah katında da alacağım cezayı düşünüyorum. Pişmanım, bunu nasıl dile getireceğimi bile bilmiyorum." dedi.