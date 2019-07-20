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Arkadaşını öldüren sanık: Birlikte Amerika'ya gitme hayalimiz vardı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2019 12:33 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesinde sokakta tartıştığı ev arkadaşı Mürit Demir’i (41) tabancayla başından vurarak öldüren Savaş Yıldız'ın (42) yargılanmasına devam edildi.

Arkadaşını öldüren sanık: Birlikte Amerika'ya gitme hayalimiz vardı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde sokakta tartıştığı ev arkadaşı Mürit Demir’i (41) tabancayla başından vurarak öldüren Savaş Yıldız'ın (42) yargılanmasına devam edildi. Tutuklu yargılanan Yıldız, duruşmadaki savunmasında, "Bizim onunla Amerika'ya gitme hayalimiz vardı'' dedi.
​Olay, 17 Temmuz 2018 tarihinde İnegöl ilçesi Burhaniye Mahallesi Edirne Caddesi'nde meydana geldi. Bir restoranda alkol alan Savaş Yıldız ve Mürit Demir, evlerine giderken sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Savaş Yıldız, belindeki tabancayı çıkarıp, Mürit Demir'e ateş etti. Başından tek kurşunla ağır yaralanan Demir, kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Savaş Yıldız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde Savaş Yıldız hakkında 'Kasten adam öldürme' ve 'Ruhsatsız sibah bulundurmak' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın görülen son duruşmasında Savaş Yıldız, "Olay gecesi birlikte alkol almaya gittik. Dönüşte alkolün etkisiyle çevreye saldırıyordu. Daha sonra bana küfür etmeye başladı. Ben de belimdeki silahı onu korkutmak için doldur boşalt yapıyordum. O sırada silah ateş aldı. Mürit’i kasıtlı olarak vurmadım. Onunla Amerika'ya gitme hayalimiz vardı'' dedi.
Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşma 3 Ekim tarihine erteledi.

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Arkadaşını öldüren sanık: Birlikte Amerika'ya gitme hayalimiz vardıArkadaşını öldüren sanık: Birlikte Amerika'ya gitme hayalimiz vardıArkadaşını öldüren sanık: Birlikte Amerika'ya gitme hayalimiz vardıArkadaşını öldüren sanık: Birlikte Amerika'ya gitme hayalimiz vardı

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