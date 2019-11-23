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Arkadaşını öldüren sanık için 3'üncü kez ceza ehliyet raporu istendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 10:13 | Son Güncelleme

BURSA’da eşi hakkında dedikodu yaptığı gerekçesiyle çocukluk arkadaşı Ömer Sabak’ı (28) pompalı tüfek ile sokak ortasında öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan Murat Kanşıray'a (26) ceza ehliyetinin olup olmadığının tespiti için 3'üncü kez rapor alınacak.

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da eşi hakkında dedikodu yaptığı gerekçesiyle çocukluk arkadaşı Ömer Sabak’ı (28) pompalı tüfek ile sokak ortasında öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan Murat Kanşıray'a (26) ceza ehliyetinin olup olmadığının tespiti için 3'üncü kez rapor alınacak. Mahkeme, İstanbul Gözlem İhtisas Dairesi’nce 'ceza ehliyeti olmadığı', Adli Tıp Kurumu'nca 'ceza ehliyeti olduğu' yönünde 2 ayrı rapor verilen sanığa, üst kuruldan rapor alınmasına karar verdi.
Olay, 2017 yılı Temmuz ayında Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'ndeki Erciyes Sokak'ta meydana geldi. Murat Kanşıray, mahallededen çocukluk arkadaşı olan Ömer Sabak ile eşi hakkında dedikodu yaptığı gerekçesiyle tartıştı. Bu olaydan kısa süre sonra kahvehanede karşılaşan Sabak ve Kanşıray arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın ardından evine gitmek isteyen Ömer Sabak'a, Murat Kansıray, internet üzerinden 650 liraya satın aldığı pompalı av tüfeğini otomobilinin bagajından çıkarıp ateş etti. Ömer Sabak olay yerinde yaşamını yitirirken, otomobiliyle kaçmak isteyen Murat Kanşıray, ihbar üzerine harekete geçen polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kanşıray, tutuklanarak cezaevine konuldu.
'EN İYİ ARKADAŞIMDI'
Bursa 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açılan Murat Kanşıray’ın yargılanmasına devam edildi. Kanşıray, öldürdüğü Ömer Sabak'ın en iyi arkadaşı olduğunu söyleyerek, "Ömer, cinayetten önceki 8 ayda eşim hakkında ileri geri laflar konuşuyordu. Ben psikolojik sorunları bulunan ve ilaç alan biri olduğum için bu lafları kafama takıyordum. O gece gaipten sesler duyuyordum. Ömer beni öldürecek şüphesine kapıldım. Dışarıda kendisi ile karşılaştım. Ömer bana küfür edince tüfeğimle ona bir el ateş ettim. Sonrasını hatırlamıyorum" dedi.
İKİ KURUM ARASINDA RAPORLAR ÇELİŞKİLİ ÇIKTI
Daha sonra mahkeme başkanı, İstanbul Adli Tıp Kurumu ve İstanbul Gözlem İhtisas Dairesi'nden gelen raporları okudu. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda sanığın, 'ceza ehliyeti olduğu', Gözlem İhtisas Dairesi'nden gelen raporda ise, 'ceza ehliyeti olmadığı' yönünde görüş bildirildiğini ifade etti. Bunun üzerine mahkeme heyeti, üst kuruldan yeniden rapor alınmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

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