HABER

Arkadaşını öldüren şüpheli tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.01.2019 12:07 | Son Güncelleme

GAZİANTEP’te, tartıştığı arkadaşı Kadir Çanka'yı (20), bıçaklayarak öldüren Erdem Ç., tutuklandı.

Arkadaşını öldüren şüpheli tutuklandı

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, tartıştığı arkadaşı Kadir Çanka'yı (20), bıçaklayarak öldüren Erdem Ç., tutuklandı.
Çıksorut Mahallesi’nde geçtiğimiz pazar günü karşılaşan Erdem Ç. ve Kadir Çanka arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönmesi üzerine Erdem Ç. yanındaki bıçak ile Kadir Çanka’yı göğsünden bıçaklayarak, öldürdü.
Kaçan Erdem Ç., polis ekipleri tarafından saklandığı arkadaşı İ.Ç.'nin evinde yakalandı. Gözaltına alınan ve sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Erdem Ç. 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.

FOTOĞRAFLI

Sosyal medyayı karıştıran Palu ailesi paylaşımı!Sosyal medyayı karıştıran Palu ailesi paylaşımı!
Lüks rezidansta uyuşturucu operasyonu: 38 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildiLüks rezidansta uyuşturucu operasyonu: 38 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi
Polisin durdurduğu otomobilde, 3 silah ve çok sayıda mermi ele geçirildiPolisin durdurduğu otomobilde, 3 silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Sivas Ulaş'ta yolcu otobüsü devrildi!

Sivas Ulaş'ta yolcu otobüsü devrildi!

Yüz binlerce kişiye müjde! Bin lira oldu

Yüz binlerce kişiye müjde! Bin lira oldu

İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı: Celal Doğan

CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı: Celal Doğan

Seçim anketinde yüzde 70 çıktı!

Seçim anketinde yüzde 70 çıktı!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Hamama giden 18 kadın hastanelik oldu!

Hamama giden 18 kadın hastanelik oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'daki sır ölümün ardından dram çıktı: Kimseye acı çektirmek istemiyorum!

Ölüme götüren sır mektupla ortaya çıktı!

Boşanma davasında tazminat nasıl alınır?

Boşanma davasında tazminat nasıl alınır?

Sivas'ta fuhuş operasyonu: 4'ü kadın 5 kişiye gözaltı

'Çek çek soyunayım valla, çek'

Mertcan'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Hurdacıda kesilen aletten yayılan 'koku' panik yarattı

Kokusu her yeri sardı! Panik anları...

'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.