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Arkadaşını öldüren Youtuber tutuklandı

DÜNYA HABERLERİ  | 19.12.2019 15:45 | Son Güncelleme

 Tatil için geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) tatil şehri Girne'de denize düşerek kaybolduğu açıklanan Halil Karakız'ın (25) katil zanlısı YouTuber arkadaşı Arif Gökçek (25) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Arkadaşını öldüren Youtuber tutuklandı

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- Tatil için geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) tatil şehri Girne'de denize düşerek kaybolduğu açıklanan Halil Karakız'ın (25) katil zanlısı YouTuber arkadaşı Arif Gökçek (25) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KKTC'de mahkemeye çıkarılan Gökçek, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi. Karakız'ın babası Mehmet Karakız, oğlunun alacak verecek yüzünden öldürüldüğünü söylemişti.

Olay, 5 Aralık'ta Girne'de meydana geldi. Tatil için Kahramanmaraş'tan Girne'ye gelen Halil Karakız, sabah saatlerinde arkadaşı Arif Gökçek ile birlikte Girne Antik Limanı'na gitti. İkili arasında nedeni bilinmeyen bir şekilde tartışma çıktı. Tartışma uzayınca Gökçek, Karakız'ın kafasına taş ile vurdu, daha sonra kendisini denize attı.

OLAYI ANI ANINA ANLATTI

Olay sonrasında gözaltına alınan Gökçek bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Mahkemeye bilgi veren polis yetkilileri, 'Gökçek'in gönüllü ifade vererek Karakız'ı öldürdüğünü itiraf ettiğini' söyledi. Gökçek'in polise verdiği ifadede, "Olay günü Karakız bana küfür etti. Sonrasında tartışma çıktı. Liman'ın mendireğinde bulunan kayalıklarda kavga ettik. Ben de, Karakız'ın kafasına taşla vurdum" dediği belirtildi. Gökçek, daha sonra kafasına taşla vurduğu Karakız'ı kayalıklardan denize attı.

Mahkeme Arif Gökçek'in tutuklu yargılanmasına karar verdi.

Arkadaşını öldüren Youtuber tutuklandı

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