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  4. Arkadaşını öldürmüştü! 3 gün sonra Sarıyer'de polise giderek teslim oldu

Arkadaşını öldürmüştü! 3 gün sonra Sarıyer'de polise giderek teslim oldu

28.11.2024 20:46
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İstanbul Küçükçekmece'de 3 gün önce yanına taşındığı arkadaşı Serhat Özcan'ı iş yerinde bıçaklayarak öldüren şüpheli kayıplara karışmıştı. Cinayet şüphelisi günler sonra Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek 'Arkadaşımı bıçakladım, öldüğünü bilmiyorum' diyerek teslim oldu.

Arkadaşını öldürmüştü! 3 gün sonra Sarıyer'de polise giderek teslim oldu

Olay, dün gece saatlerinde Fatih Mahallesi İstanbul Caddesi'nde bulunan pasajda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddedeki 5 katlı pasajın en üst katında iş yeri bulunan Serhat Özcan'ı (41) 3 gün önce Ankara'dan gelerek yanında kalmaya başlayan arkadaşı sırtından bıçakladı.

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Şüpheli olayın ardından kaçarken sabah saatlerinde iş yerine gelenler Serhat Özcan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler şüpheliyi yakalama çalışması başlatırken Özcan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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'ARKADAŞIMI BIÇAKLADIM'

Serhat Özcan'ı sırtından bıçaklayarak öldüren arkadaşı, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek 'Arkadaşımı bıçakladım, öldüğünü bilmiyorum' diyerek teslim olurken ekiplerin olay ile ilgili incelemesi devam ediyor. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
cinayet Sarıyer
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