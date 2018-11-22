Arkadaşını öldürüp, cesedini su kuyusuna atan sanığa müebbet hapis

Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, 2006 yılı Nisan ayında arkadaşı Hasan Çiloğlu'nu (47) cam parçası ile boğazını keserek öldürüp, cesedini su kuyusuna atan ve 12 yıl sonra yakalanan Ayhan Demir (53), ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Hasan Çiloğlu'nun, 2006 yılı Nisan ayında ortadan kaybolması üzerine yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu. Çiloğlu'nun arkadaşı olan Ayhan Demir, olayla ilgili ulusal bir kanalda yayınlanan programa katıldı. Demir'in, kendisine yöneltilen sorulara verdiği çelişkili yanıtlar, programı izleyen polislerin dikkatini çekti. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Bürosu ekipleri, kayıp Hasan Çiloğlu'nun en son Ayhan Demir'le görüldüğünü belirledi.

Polis ekipleri, Demir'in arkadaşını öldürüp cesedini de evinin bahçesine gömmüş olabileceği olasılığını değerlendirerek çalışmalarını bu yönde yoğunlaştırdı. Ardından, Ayhan Demir'in Eskişehir'in Erenköy Mahallesi Kınalı Sokak'taki tek katlı evinin avlusu belediye ekiplerine kazdırıldı. İş makinesiyle yapılan kazıda, daha önce su kuyusu olarak kullanılan ve üzeri betonla kapatılmış kuyuda Hasan Çiloğlu'na ait insan kafatası, kemikler ve elbise parçaları bulundu. Polis ekipleri, Demir'i Sakarya'da yakaladı. Suçunu itiraf eden Ayhan Demir tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'VERECEĞİNİZ CEZAYA SAYGI DUYUYORUM'

Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Ayhan Demir, son kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada, öldürülen Hasan Çiloğlu'nun annesi Ayşe Çiloğlu, oğlu Mustafa Çiloğlu ile avukatları hazır bulundu. Sanık Demir, pişman olduğunu belirterek, "Vereceğiniz karara saygı duyuyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, Ayhan Demir'i 'kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.