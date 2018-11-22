HABER

Arkadaşını öldürüp, cesedini su kuyusuna atan sanığa müebbet hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 22.11.2018 16:08 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de, 2006 yılı Nisan ayında arkadaşı Hasan Çiloğlu'nu (47) cam parçası ile boğazını keserek öldürüp, cesedini su kuyusuna atan ve 12 yıl sonra yakalanan Ayhan Demir (53), ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Arkadaşını öldürüp, cesedini su kuyusuna atan sanığa müebbet hapis

Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, 2006 yılı Nisan ayında arkadaşı Hasan Çiloğlu'nu (47) cam parçası ile boğazını keserek öldürüp, cesedini su kuyusuna atan ve 12 yıl sonra yakalanan Ayhan Demir (53), ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Hasan Çiloğlu'nun, 2006 yılı Nisan ayında ortadan kaybolması üzerine yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu. Çiloğlu'nun arkadaşı olan Ayhan Demir, olayla ilgili ulusal bir kanalda yayınlanan programa katıldı. Demir'in, kendisine yöneltilen sorulara verdiği çelişkili yanıtlar, programı izleyen polislerin dikkatini çekti. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Bürosu ekipleri, kayıp Hasan Çiloğlu'nun en son Ayhan Demir'le görüldüğünü belirledi.
Polis ekipleri, Demir'in arkadaşını öldürüp cesedini de evinin bahçesine gömmüş olabileceği olasılığını değerlendirerek çalışmalarını bu yönde yoğunlaştırdı. Ardından, Ayhan Demir'in Eskişehir'in Erenköy Mahallesi Kınalı Sokak'taki tek katlı evinin avlusu belediye ekiplerine kazdırıldı. İş makinesiyle yapılan kazıda, daha önce su kuyusu olarak kullanılan ve üzeri betonla kapatılmış kuyuda Hasan Çiloğlu'na ait insan kafatası, kemikler ve elbise parçaları bulundu. Polis ekipleri, Demir'i Sakarya'da yakaladı. Suçunu itiraf eden Ayhan Demir tutuklanarak cezaevine gönderildi.
'VERECEĞİNİZ CEZAYA SAYGI DUYUYORUM'
Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Ayhan Demir, son kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada, öldürülen Hasan Çiloğlu'nun annesi Ayşe Çiloğlu, oğlu Mustafa Çiloğlu ile avukatları hazır bulundu. Sanık Demir, pişman olduğunu belirterek, "Vereceğiniz karara saygı duyuyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, Ayhan Demir'i 'kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

FOTOĞRAFLI

Arkadaşını öldürüp, cesedini su kuyusuna atan sanığa müebbet hapisArkadaşını öldürüp, cesedini su kuyusuna atan sanığa müebbet hapisArkadaşını öldürüp, cesedini su kuyusuna atan sanığa müebbet hapisArkadaşını öldürüp, cesedini su kuyusuna atan sanığa müebbet hapis

Megastar Tarkan’ın 110 nüfuslu köyüMegastar Tarkan’ın 110 nüfuslu köyü
Birlikte yaşadıkları evde ölü bulundularBirlikte yaşadıkları evde ölü bulundular
Saman yüklü TIR'dan 45 bin paket kaçak sigara çıktı (2)Saman yüklü TIR'dan 45 bin paket kaçak sigara çıktı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Devriye gezen polisler suçüstü yakaladı! Çocuğa taciz iddiasıyla gözaltında

Devriye gezen polisler suçüstü yakaladı! Çocuğa taciz iddiasıyla gözaltında

Lisedeki rezalete tepki yağıyor! Öğretmen 23 kıza kabusu yaşattı

Lisedeki rezalete tepki yağıyor! Öğretmen 23 kıza kabusu yaşattı

36 yıl ceza istenen davada beraat etti! 'Öpmesini istiyordum ama dokunmasını istemiyordum'

36 yıl ceza istenen davada beraat etti! 'Öpmesini istiyordum ama dokunmasını istemiyordum'

Evli ve iki çocuk annesi kadın nüfus kayıt örneği almak isteyince büyük şok yaşadı!

Evli ve iki çocuk annesi kadın nüfus kayıt örneği almak isteyince büyük şok yaşadı!

15 yaşındaki kızla arabada zorla cinsel ilişkiye girdi!

15 yaşındaki kızla arabada zorla cinsel ilişkiye girdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tarihi Roma Tiyatrosu'ndan 2 bin 500 yıllık seramikler çıktı

Tarihi Roma Tiyatrosu'ndan 2 bin 500 yıllık seramikler çıktı

Konya'da sabah kahvaltısında şok! Simitten poşet çıktı...

Konya'da sabah kahvaltısında şok! Simitten poşet çıktı...

Antalya'da dolandırıcılardan şeytani plan! 'Hesabınızdan para çekiliyor'

Antalya'da dolandırıcılardan şeytani plan! 'Hesabınızdan para çekiliyor'

300 yıllık gelinliğin hikayesi

300 yıllık gelinliğin hikayesi

'Hıdırnebi' Uzungöl'e alternatif olacak

'Hıdırnebi' Uzungöl'e alternatif olacak

Erzurum'da çalıştığı bankanın 4,5 milyonunu zimmetine geçirdi! Tahliye edildi...

Erzurum'da çalıştığı bankanın 4,5 milyonunu zimmetine geçirdi! Tahliye edildi...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.