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Arkadaşını öldürüp cesedini yaktı, "Öldürme kastım yoktu" dedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.02.2020 14:07 | Son Güncelleme

Kayseri’de define aramak için götürdüğü arkadaşını öldürdükten sonra yakan şahıs, 3. kez çıktığı hakim karşısında yaptığı savunmada, "Öldürme kastım yoktu" dedi.

Arkadaşını öldürüp cesedini yaktı, "Öldürme kastım yoktu" dedi

11 Haziran 2019 günü Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği Özel Ekibi, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Abdullah Türkmen’in kayıp ihbarı üzerinde çalıştı. Baba Ali Türkmen, Bünyan Açık Cezaevinde yatan oğlu Abdullah Türkmen’in izinli olarak çıktığını ve 7 Şubat 2019 tarihinde tekrar giriş yapmadığını öğrendi ve Yahyalı ilçesine bağlı Polis Merkezi Amirliği’ne giderek oğlunun hayatından endişe ettiğini bildirdi. Cinayet Büro Amirliğinin oluşturduğu özel ekibin yaptığı araştırmalarda Abdullah Türkmen’in 2011 yılında kasten adam öldürme suçundan cezaevine girdiği, gündüzleri Erciyes Üniversitesi’nde eğitim gördüğü ve akabinde cezaevine teslim olduğu, kaçması için bir sebep olmadığını belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri kayıp olan Abdullah Türkmen’in öldürülmüş olabileceğini değerlendirerek başlattığı çalışmalarda HTS kayıtlarını inceleyerek bilgi sahipleri ile görüştü. Cinayet Büro dedektifleri Abdullah Türkmen’in forex işlemi yapan bir şirket üzerinden para kazanmak için şüpheli Ahmet A.’yı ortak ettiği ve şahsa 35 bin TL para kaybettirdiği belirlendi. Şüpheli Ahmet A. Cinayet Büro dedektifleri ile yaptığı görüşmesinde 7 Şubat 2019 günü kendine ait otomobil ile Sakar Bağları istikametine gittikleri ve burada sohbet ettikten sonra yeniden merkeze bıraktığını söyledi. Cinayet Büro Amirliği tarafından oluşturulan özel ekip, şüpheli Ahmet A.’yı, 35 bin TL kaybetmesine neden olduğu Abdullah Türkmen’i öldürmüş olduğunu değerlendirerek 11 Haziran 2019 günü gözaltına aldı. Şüpheli Ahmet A., yapılan sorgusunda olay tarihinde Abdullah Türkmen ile buluşarak araçla define arama bahanesiyle Kayseri Kızılören yoluna yaklaşık 3 kilometre mesafede bulunan terk edilmiş ören yerine götürdüğünü, burada Abdullah Türkmen’den parasını istediğini anlattı. Şüpheli Ahmet A., parasını alamayacağını anlayınca araçta bulunan av tüfeği ile Abdullah Türkmen’i öldürdükten sonra benzinle yaktığını ve üzerini taşla kapattığını itiraf etti. Cinayet Büro Amirliği özel dedektifleri şüpheli Ahmet A.’nın tarif ettiği Kızılören’deki ören yerine giderek yaptıkları kazıda Abdullah Türkmen’in cesedine ulaştı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri 1998 ve 2019 yılları arasında meydana gelen 18 ayrı faili meçhul cinayeti çizerek faillerini adalete teslim etti. Cinayet zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TUTUKLU SANIK: ÖLDÜRME KASTIM YOKTU

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Ahmet A., öldürülen Abdullah Türkmen’in babası A.T. ve avukatlar hazır bulundu. Mahkemede kendini savunan Ahmet A., "Olay, sonradan ortaya çıkmadı, ben daha sonra kendim itiraf ettim. Önceden sabıkalı olduğum ve en yakın arkadaşımın beni öldürmeye kalkması düşüncesi ile ilk başta söyleyememiştim. Öldürme kastım yoktu, olayı aile kabullenmese de çocuklarının bana borcu vardı, neyin ne olduğunu biliyorlar, özgürlüğüm elimden alındı, tahliyemi istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe erteleyerek sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

(İHA)

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Kayseri define abdullah türkmen

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