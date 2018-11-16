Arkadaşını öldürüp, cesediyle birlikte 20 kilometre yol gitmiş

Hasan DÖNMEZ- Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da dün park halindeki hafif ticari araçta vücudunun 43 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan büfeci Erdal Yıldırım'ı (48), arkadaşı Mahmut Sami T.'nin (24) öldürdüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan Mahmut Sami T., ifadesinde, birlikte alkol aldığı Yıldırım'dan bir bira daha istediğini, ret yanıtı alınca çıkan tartışma sırasında boğazını kestiğini, ardından da defalarca bıçakladığını söyledi. Zanlının, sürücü koltuğundaki Erdal Yıldırım'ın cesediyle birlikte 20 kilometre yol katettikten sonra taksicilerin şüphelenmesiyle yakalandığı ortaya çıktı.

Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Hasköy Sokak'ta dün, park halinde bulunan 42 CVU 90 plakalı hafif ticari araçta hareketsiz halde yatan kişiyi gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, vücudunun birçok yerinde bıçak darbesi bulunan kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Aracın plakası üzerinden yola çıkan polis, ölen kişinin büfe işleten Erdal Yıldırım olduğunu belirledi. Yıldırım'ın cansız bedeni bulunmadan birkaç saat önce, ailesinin Özalkent Polis Merkezi Amirliği'ne kayıp başvurusunda bulunduğu belirlendi. Kan izlerini takip eden polis, yaklaşık 500 metre ileride kırık bir bıçak parçası buldu.

BARDA YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Erdal Yıldırım'ın sık görüştüğü kişileri araştırdı. Bu kişiler arasında 22 suçtan kaydı bulunan işsiz Mahmut Sami T.'nin, çarşamba günü akşam saatlerinde Yıldırım'ın işlettiği büfeye geldiği saptandı. Polis, bir barda alkol alan Mahmut Sami T.'yi şüphe üzerine gözaltına aldı.

BOĞAZINI KESİP, DEFALARCA BIÇAKLAMIŞ

​Polise suçunu itiraf eden Mahmut Sami T.'nin kanlı kıyafetleri ise attığı çöp konteynerinde bulundu. Mahmut Sami T., ifadesinde, çarşamba akşam saatlerinde Erdal Yıldırım ile birlikte aracın içinde alkol aldıklarını söyledi. Mahmut Sami T., ''Birlikte alkol aldık. Beni eve bırakacakken ben bir bira daha istedim. O da 'Yok bira, git artık' dedi. Ben de sinirlerime hakim olamadım, belimdeki bıçağı çıkarıp boğazını kestim, kanlar içinde koltuğa yığıldı. Öldüğünü sandım ama çırpınıp bana karşı gelmeye başlayınca bıçağı defalarca sapladım'' dedi.

SÜRÜCÜ KOLTUĞUNDAKİ CESETLE 20 KİLOMETRE GİTMİŞ

Şüphelinin ifadesinde, ölen arkadaşı Yıldırım'ın cesedinin bulunduğu araçla 20 kilometre kaçtığı ortaya çıktı. Zanlı Mahmut Sami T., olayı anlatırken şunları söyledi:

''Öldüğünü anlayınca, aracın sürücü koltuğundaki cesedi yan koltuğa taşımak istedim ama yapamadım. Koltuğu geriye ittirip, Erdal Yıldırım'ın cesediyle 20 kilometre uzaktaki Bosna Hersek Mahallesi'ne gittim. Burada bir çeşme bulup kanları yıkamak istedim ama daha çok kan olunca bırakıp kaçtım. Erdal'ın cebindeki 3 bin lira, cep telefonu ve arabanın anahtarını alıp kaçtım. Yoldan geçen taksiciler kıyafetlerim kanlı olunca almadılar. Sonra bir taksiye, arka koltuğuna binip uzaklaştım."

Mahmut Sami T., yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.