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Arkadaşını öldürüp düğüne giden sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 16:09 | Son Güncelleme

Konya'nın Karatay ilçesinde arkadaşını av tüfeğiyle öldürmesinin ardından düğüne gittiğini kabul eden tutuklu sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

Konya'nın Karatay ilçesinde arkadaşını öldürdükten sonra düğüne gittiğini itiraf eden tutuklu sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Kahraman Balci, öldürülen Alparslan Alıç'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Balci, savunmasında Alparslan Alıç'ı isteyerek öldürmediğini öne sürdü.

Sanık avukatı Musa Doğan, olay sırasında müvekkilinin kendisini savunduğunu ileri sürerek Balci'nin tahliyesini talep etti.

İddia makamınca esasa ilişkin verilen mütalaada, sanığın yargılama aşamasında yaptığı savunmanın suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu belirtilerek, "Sanığın, maktulü öldürme kararlılığını suç aleti tüfeği olay yerine önceden getirerek gösterdiği, maktulün bulunduğu odanın kapısını asma kilitle kilitlemek için önceden kilit ve anahtar temin etmesinin kurgu dahilinde hareket ettiğini gösterdiği" ifadelerine yer verildi.

İddia makamı, sanığın Türk Ceza Kanunu'nun (TCK), ilgili maddesi gereğince "tasarlayarak öldürme" suçlamasından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talebinde bulundu.

Avukat Doğan, esasa ilişkin savunma yapabilmesi için süre talep etti.

Mahkeme heyeti Doğan'ın talebinin kabulüne, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

- Olay

Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Cengaver Sokağı'ndaki bir binanın bodrum katından kötü kokular gelmesi üzerine 14 Ekim 2018'de esnaf durumu polis ekiplerine bildirmişti. Ekipler, kokunun geldiği mühürlü binanın kapısını çilingir yardımıyla açarak içeri girmişti.

Polis, inceleme sonucu bir odada başından vurulmuş erkek cesedi bulmuş, binanın yaklaşık 2,5 ay önce dernek adı altında kumar oynatıldığı için mühürlendiği öğrenilmişti. Parmak izinden, cesedin Alparslan Alıç'a (43) ait olduğu tespit edilmişti.

Olayla ilgili gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden Alıç'ın arkadaşı Kahraman Balci (47), çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Sanık, ilk duruşmada yaptığı savunmada "Alparslan ile aramızda boğuşma yaşandı. Maktul ile boğuşma sırasında tüfek patladı. Daha sonra kendimi dışarıya attım. Korkudan aynı yere tekrar gidemedim. Bir arkadaşımla düğüne gittim. Tekrar olay yerine döndüğümde Alparslan'ın öldüğünü gördüm." ifadelerini kullanmıştı.

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