Arkadaşını öldürüp, düğüne gitmiş

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da, 'dernek' adı altında kumar oynatıldığı için mühürlenen binada başından tüfekle vurularak öldürülen Alparslan Alıç'ın (43) katil zanlısı binanın sahibi ve arkadaşı Kahraman Balci'nin (48) yargılanmasına başlandı. Balcı savunmasında, "Alparslan boynuma bıçak dayadı, bırakması için yalvardım. Beni dövüyordu. Yüzüme tükürüyordu. Alparslan'a ait tüfeği aldım ve aramızda boğuşma oldu. Boğuşma sırasında tüfek patladı. Oradan ayrılıp bir arkadaşımla düğüne gittim. Geri geldiğimde öldüğünü gördüm" dedi.

Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Cengaver Sokak'taki 'dernek' adı altında kumar oynatıldığı için olay tarihinden yaklaşık 2,5 ay önce mühürlenen 3 katlı binadan koku geldiğini fark eden çevre sakinleri, 14 Ekim günü saat 00.30 sıralarında polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, mühürlü binaya çilingirle girdi. İçerde arama yapan ekipler, bodrum katta, başından av tüfeğiyle vurulmuş, 40- 45 yaşlarında erkek cesedi buldu. Ceset, yapılan incelemenin ardından Konya Numune Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Cesetten alınan numuneler, kimliğinin belirlenmesi için incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

SERÇE PARMAĞINDAN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Polis, en az 10 günlük olduğu ve cesedin bir kısmının çürüdüğü tespit edilen cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı. Olay Yeri İnceleme ekipleri, cesedin serçe parmağında vücudunun diğer yerlerine göre daha az çürüme olduğunu saptadı. Bunun üzerine serçe parmağa uygulanan bir operasyonla parmak izi alındı. Sistemde yapılan taramada, ölen kişinin Alpaslan Alıç olduğu tespit edildi. Polis, Alıç'ın merkez Karatay ilçesinde yalnız yaşadığı, bekar olduğu, anne ve babasının öldüğü, kardeşleriyle de görüşmediğini belirledi.

ÇİMLERİN ÜZERİNDE YATARKEN YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, öldürülen Alpaslan Alıç'ın, cesedinin bulunduğu binanın sahibi ve burada dernek adı altında kumar oynatan Kahraman Balci ile birlikte, binada çay ocağı işletmeyi planladıklarını belirledi. Balci'nin gidebileceği adreslere baskın düzenleyen polis, şüpheliyi bulamadı. Yapılan araştırmada da Karaman Balci'nin yaklaşık 10 gündür evine uğramadığı saptandı. Polis, Balci'yi, merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Büsan Sanayi Sitesi girişindeki çimenlik alanda uyurken yakaladı.

KÜFRETTİĞİ İÇİN ÖLDÜRDÜM

Gözaltına alınan ve polisteki ifadesinde Alpaslan Alıç'ı kendisine küfrettiği için öldürdüğünü ileri süren Balci, "Olaydan önce derneğim mühürlendi. Ondan sonra işlerim zorlaştı. Orayı çay ocağı olarak açmak istedim. Ancak maddi olarak desteğe ihtiyacım vardı. Alpaslan'ı 1,5 yıldır tanıyorum. Onunla konuştum ve ortak olarak işletecektik. Bu süreç boyunca ortaklık konusunda sürekli tartışıyorduk. Bana küfürle konuşuyordu. Olay günü de bana küfürlü konuştu. 'Seninle görüşeceğiz' dedi. Ben de bir anda, daha önce oraya koyduğum tüfeği alıp Alpaslan'a ateş edip, öldürdüm" dedi. Kahraman Balci, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÖLDÜRÜP DÜĞÜNE GİTMİŞ

Kahraman Balci'nin Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürme' suçundan yargılanmasına başlandı. Savunmasında Alparslan Alıç'ın kendisini dövdüğünü ve aralarında çıkan kavga sırasında tüfeğin ateş aldığını belirten Balci, olaydan sonrada düğüne gittiğini söyledi. Kahraman Balci, şunları söyledi:

"Olay anında Alparslan boynuma bıçak dayadı. Beni bırakması için ona yalvardım. Yanından da kaçmayı başaramadım. Alparslan beni dövüyordu ve yüzüme tükürüyordu. Bu sırada orada bulunan Alparslana ait tüfeği aldım. Aramızda boğuşma yaşandı. Boğuşma sırasında tüfek patladı. Daha sonra kendimi dışarıya attım. Korkudan aynı yere tekrar gidemedim. Bir arkadaşımla düğüne gittim. Tekrar olay yerine döndüğümde Alparslan'ın öldüğünü gördüm. Daha sonra ben şuurumu kaybetmişim, ne yaptığımı bilmiyordum" diye konuştu.

AKLEN BİR HASTALIĞININ OLUP OLMADĞININ SORULMASI TALEP EDİLDİ

Kahraman Balci'nin avukatı ise mahkeme heyetinden Alparslan Alıç'ın aklen bir hastalığı olup olmadığı hususunun Sağlık Bakanlığı'ndan sorulmasını talep ederken, olay sırasında müvekkilinin meşru müdafaa durumunda olduğunu, haksız tahrik hükümlerinin uygulanması söz konusu olduğunu belirterek müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti savunmalarının ardından Kahraman Balci'nin avukatının Alparslan Alıç'ın akıl sağlığı ile ilgili talebini reddederken, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.