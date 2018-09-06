Arkadaşını öldürüp su kuyusuna atan sanığın davası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, aralarında çıkan tartışma nedeniyle cam parçasıyla boğazını keserek öldürdüğü arkadaşını su kuyusuna attığı iddiasıyla 12 yıl sonra gözaltına alınan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Ayhan Demir (53), maktul Hasan Çiloğlu'nun (47) yakınları ile avukatları hazır bulundu.

Sanık Demir, savunmasında, pişman olduğunu ifade ederek "Nasıl oldu anlamıyorum. Aramız çok iyiydi. Tekrar cezaevine girmekten korktum. Kimseye anlatamadım. Çok üzgünüm." dedi.

Mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

Eskişehir'de yaşayan Ayhan Demir, Nisan 2006'da Odunpazarı ilçesi Kanal Sokağı'ndaki evine gelen cezaevinden arkadaşı Hasan Çiloğlu'nu aralarında çıkan tartışma sonucu cam parçasıyla boğazını keserek öldürmüş, cesedi bahçesindeki su kuyusuna atmıştı. Olayı 12 yıl sonra aydınlatan emniyet güçlerince gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden Ayhan Demir tutuklanmıştı.

