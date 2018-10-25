Arkadaşını öldürüp su kuyusuna atan sanığın davası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, aralarında çıkan tartışma nedeniyle cam parçasıyla boğazını keserek öldürdüğü arkadaşını su kuyusuna attığı iddiasıyla 12 yıl sonra tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Ayhan Demir (53), maktul Hasan Çiloğlu'nun (47) yakınları ile avukatları hazır bulundu.

Sanık Demir, savunmasında, çok pişman olduğunu belirterek, "Ben cezaevi korkumdan dolayı, işlediğim cinayeti kimseye söyleyemedim. Üzgünüm." dedi.

İddia makamı, mütalaasında sanığın "tasarlayarak adam öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, davayı karara bağlamak için duruşmayı 22 Kasım'a erteledi.

Eskişehir'de 2006 Nisan ayındaki cinayeti 12 yıl sonra aydınlatan emniyet güçlerince gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden Ayhan Demir, tutuklanmıştı.

