Arkadaşını öldürüp su kuyusuna atan sanık yargılanıyor

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, aralarında çıkan tartışma nedeniyle cam parçasıyla boğazını kestiği arkadaşını su kuyusuna atarak öldürdüğü 12 yıl sonra belirlenen tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Ayhan Demir (53), maktul Hasan Çiloğlu'nun (47) yakınları ile avukatları hazır bulundu. Sanık Demir, savunmasında, pişman olduğunu belirterek, "Önceki savunmalarımı tekrar ederim. Hasan benim çok eski arkadaşımdır, aramızda öldürmeyi gerektirecek bir husumet yoktu. Ani ve plansız bir olaydı. Tasarlanmış bir durum değildi. Alkolün etkisi vardı. Taciz söz konusu oldu. Bugüne kadar vicdan azabıyla yaşadım." dedi.

- "Babamın kemiklerini kucağıma verdiler"

Maktulün oğlu Mustafa Çiloğlu ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini dile getirdi. Babasını 12 yaşından beri görmediğini belirten Çiloğlu, "Bana 'Pikniğe gideceğiz.' demişti. Babam beni pikniğe götürecekti ancak geri dönmedi. Kemiklerini kucağıma verdiler. Sanığın en ağır cezayı almasını istiyorum." ifadesini kullandı.