Arkadaşını ölü bulduğunu ihbar eden şahıs cinayetten tutuklandı

Konya’da 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak birlikte alkol aldığı arkadaşının cesedini bulduğunu söyleyen şahıs, cinayet zanlısı olarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 21 Mart 2019 tarihinde saat 10.30 sıralarında Çumra ilçesi Türkmenkarahüyük Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak birlikte alkol aldıkları arkadaşı Veysel Akman’ın (45) cesedini bulduğunu ihbar eden M.K. (45) ve 2 arkadaşının jandarma tarafından ifadesi alındı. Yapılan incemeler neticesinde Veysel Akman’ın başında darp izleri olduğu ve buna bağlı olarak hayatını kaybettiğini belirleyen jandarma, M.K. ile birlikte 2 kişiyi gözaltına aldı. Jandarmada ifadesi alınan zanlılardan M.K.’nin alacağı olduğu Veysel Akman’ı çıkan tartışma sonrası başına sert bir cisimle vurduğunu itiraf ettiği öne sürüldü. Cinayet zanlısı M.K.’nin öldüğünü anladığı Veysel Akman’ın cesedini dikkat çekmemek için bahçedeki köpek kulübesinin yakınlarına attığı, cesedin de bir kısmının köpekler tarafından parçalandığı öğrenildi.

Jandarmadaki sorgularının ardından M.K. ve 2 arkadaşı Çumra Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan zanlılardan M.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.



