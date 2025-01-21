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Arkadaşını önce bıçaklayıp sonra da cayır cayır yakmış... Psikolojik problemleri olduğu öğrenilen çocuktan çarpıcı itiraf!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
21.01.2025 13:04
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Bursa’nın İznik ilçesinde ormanda bıçaklanmış ve bir kısmı yanmış halde cesedi bulunan Mehmet Karabıyık’ın (18), gözaltına alınan arkadaşı Ö.Ö. (20), suçunu itiraf etti. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ö.Ö.’nün ifadesinde, “Ruhani şeyler gördüğüm için onu bıçaklayıp, yaktım” dediği öğrenildi.

Arkadaşını önce bıçaklayıp sonra da cayır cayır yakmış... Psikolojik problemleri olduğu öğrenilen çocuktan çarpıcı itiraf!

İznik’in kırsal Tacir Mahallesi'nde oturan Mehmet Karabıyık, dün sabah saatlerinde yakınlarına “Boyalıca Mahallesi'nde kız arkadaşımın yanına gidiyorum” diyerek evinden ayrıldı. Akşam saatlerinde eve dönmeyen Karabıyık'a telefonla da ulaşamayan ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ailenin kayıp başvurusunun ardından harekete geçen jandarma ekipleri, Mehmet Karabıyık'ın bulunması için çalışma başlattı.

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YANMIŞ HALDE BULUNDU

Ekipler, Mehmet Karabıyık'ın, kırsal Aydınlar Mahallesi’nde ormanda kısmen yanmış halde cansız bedenini buldu. İncelemede, Karabıyık'ın vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandıktan sonra yakılarak öldürüldüğü tespit edildi. Karabıyık’ın cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

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“RUHANİ ŞEYLER GÖRDÜM"

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, Karabıyık'ın cep telefonu görüşmelerini incelemeye alıp, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Ekipler, Karabıyık'ın arkadaşı olan ve psikolojik problemleri bulunduğu iddia edilen Ö.Ö.'yü gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf edip, cinayette kullandığı bıçağı teslim eden şüphelinin, “Ruhani şeyler gördüm. O yüzden Mehmet'i önce çeşitli yerlerinden bıçakladım, ardından da yaktım” dediği öğrenildi.

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
bıçak arkadaş
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