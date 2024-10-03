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  4. Arkadaşını önce öldürdü sonra ateşe verdi! Günler önceki paylaşımı kafaları karıştırdı

Arkadaşını önce öldürdü sonra ateşe verdi! Günler önceki paylaşımı kafaları karıştırdı

03.10.2024 15:20
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Kan donduran olayın adresi bu kez Düzce... İki arkadaş alkol almak için dağ evine çıktı. Daha sonra arkadaşının kendisiyle ilişkiye girmek istediğini iddia eden şahıs arkadaşını önce vurdu sonra evi ateşe verdi. Katil zanlısının 17 gün önce yaptığı paylaşım ise kafalarda soru işareti bıraktı.

Düzce'de dağ evinde yanmış halde cesedi bulunan Emre Başoğlu'nun (26) birlikte yaylaya gittiği arkadaşı Mehmet Ali Türken (19) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

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(Emre Başoğlu)

CANİ, CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Olay, 29 Eylül'de, Kavakbıçkı köyü yakınlarındaki Koca Yayla'da meydana geldi. Dağ evinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, içeride yapılan incelemede Emre Başoğlu'nun yanmış cesedi bulundu. Olayın ardından jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturmada, Başoğlu ile yaylaya gittiği belirlenen arkadaşı Mehmet Ali Türken gözaltına alındı. Türken'in jandarmada verdiği ifadede, cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

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"BENİMLE İLİŞKİYE GİRMEK İSTEDİ"

Türken'in ifadesinde, olay günü alkol almak için dağ evine gittiklerini ve Emre Başoğlu'nun kendisiyle cinsel ilişki kurmak istediğini, bunun üzerine yanında bulunan ruhsatsız silahla vurduğunu ve daha sonra evi yaktığını söylediği öğrenildi.

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17 GÜN ÖNCEKİ PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Mehmet Ali Türken'in olaydan 17 gün önce sosyal medya hesabından, 'En güzel cinayetlerimi geçmişi öldürürken işledim. Bazıları katil dese de Rabb'im biliyor ki benimkisi nefsi müdafaa' ifadelerinin yer aldığı paylaşım yaptığı, buna da 'Dışarıdan bakınca görünmese de içimde geçmişin yaraları var, bunun hesabı ağır olacak' notunu düştüğü tespit edildi. Türken, jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet yangın Düzce
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