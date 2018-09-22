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Arkadaşını 'Özbek kadın' yüzünden boğazını keserek öldürmüş

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2018 14:22 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde önceki gün boğazı kesilerek öldürülen Erol Özdemir'in (31) katil zanlısı Yusuf Kaya (43), tutuklandı.

Arkadaşını 'Özbek kadın' yüzünden boğazını keserek öldürmüş

Şaban KARDEŞ-Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde önceki gün boğazı kesilerek öldürülen Erol Özdemir'in (31) katil zanlısı Yusuf Kaya (43), tutuklandı. Kaya, Özbekistan uyruklu kadın yüzünden çıkan tartışma sonucu Özdemir'i öldürdüğünü itiraf etti.
Çerkezköy'de bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan Erol Özdemir, ilçenin Kuşbahçe mevkiinde boğazı kesilerek öldürülmüş bulundu. Soruşturma başlatan polis, Özdemir'i olay günü cinayet bölgesine arkadaşı Yusuf Kaya'nın otomobille götürdüğünü belirledi. Gözaltına alınan Yusuf Kaya, ilk ifadesinde Özdemir'i kendisine ait 59 TL 390 plakalı otomobille bırakıp döndüğünü öne sürdü. Çelişkili ifadeler üzerine çapraz sorguya alınan Kaya, cinayeti bir Özbek uyruklu kadın yüzünden işlediğini itiraf etti.
Cinayet zanlısı Kaya, "Olay günü Erol işyerime geldi ve benim yanımda bir süre çalışıp ayrılan Özbek uyruklu Zülfiya isimli kadınının sevgilisi olduğunu söyledi. Benim de kadınla ilişkim olduğunu öne sürüp, hakaretler etti. Bu konuyu konuşmak üzere Kuşbahçe mevkiine gittik. Erol, burada bana tehdit ve hakaretlerini sürdürünce, yanımdaki bıçakla onu öldürdüm" dedi.
Emniyetteki soruşturmasının ardından çelik yelek giydirilen Yusuf Kaya, sıkı güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Kaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Arkadaşını 'Özbek kadın' yüzünden boğazını keserek öldürmüşArkadaşını 'Özbek kadın' yüzünden boğazını keserek öldürmüşArkadaşını 'Özbek kadın' yüzünden boğazını keserek öldürmüşArkadaşını 'Özbek kadın' yüzünden boğazını keserek öldürmüş

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