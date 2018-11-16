HABER

Arkadaşını parasını almak için öldürmüş

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 12:50 | Son Güncelleme

Konya'da park halindeki araçta, bıçakla öldürülmüş halde bulunan kişinin arkadaşı gözaltına alındı - Şüphelinin ifadesinde, arkadaşının parasını almak için cinayeti işlediğini, ardından aracı yıkamaya çalıştığını söylediği öğrenildi

Konya'da bir kişinin park halindeki hafif ticari araçta, bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Hasköy Sokak'ta, park halindeki hafif ticari araçta, 48 yaşındaki Erdal Yıldırım'ın 20 bıçak darbesi ile öldürülmesiyle ilgili, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, Yıldırım'ın merkez Selçuklu ilçesi Bedir Mahallesi'nde işlettiği tekel bayisine, öldürülmeden bir gün önce kimlerin girip çıktığını inceledi.

Yıldırım'ın arkadaşı Muhammet Sami Taş'tan (24) şüphelenen polis, çalışmalarını bu yönde yoğunlaştırdı.

- Cinayet 6 saatte çözüldü

Polis ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli Taş'ı merkez Selçuklu ilçesindeki otogar civarında bir restoranda gözaltına aldı. Taş'ın ellerinde kesikler olduğunu gören polis, şüpheliyi emniyete götürdü.

Farklı olaylardan 21 suç kaydının bulunduğu tespit edilen Taş, polisteki ifadesinde, iş yerini kapattıktan sonra Yıldırım'ın aracı ile bir süre gezip, alkol aldıklarını, ardından cebindeki paraları istemesi üzerine aralarında tartışma çıktığını söylediği öğrenildi.

Paraları vermemesi üzerine yanındaki bıçakla Yıldırım'ı bıçakladığını anlatan Taş'ın, "Yıldırım'ı öldürdükten sonra, araçla Bosna Hersek Mahallesi'ne götürdüm. Burada arabayı yıkamaya çalıştım, fakat araç kanla doluydu. Telefonunu ve paraları alarak kaçtım. Üzerimdeki kanlı giysileri de çöpe attım. Eve gitmedim, sabaha kadar dışarıda dolaştım." dediği belirtildi.

Taş'ın ifadesi üzerine polis ekipleri, şüphelinin tarif ettiği yerde kanlı giysileri buldu.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

PARTNERÖzgürlük Heykeli meşalesi böyle taşındıÖzgürlük Heykeli meşalesi böyle taşındı
Son dakika! Elbistan ve Ünye belediye başkanları görevlerinden uzaklaştırıldıSon dakika! Elbistan ve Ünye belediye başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı
Eski fabrikada tombala oynayan 74 kişiye para cezasıEski fabrikada tombala oynayan 74 kişiye para cezası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği bıçaklama cinayet Konya

En Çok Okunan Haberler

Çeçenistan lideri 5 yaşındaki rekortmen çocuğa araba hediye etti

Çeçenistan lideri 5 yaşındaki rekortmen çocuğa araba hediye etti

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Patates ve soğanda zam yolda!

Patates ve soğanda zam yolda!

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Kadir Mısıroğlu’nun kaçak restoranını yıkın önergesi!

Kadir Mısıroğlu’nun kaçak restoranını yıkın önergesi!

Samsun'da bekar evinde hayatlarının şokunu yaşadılar!

Samsun'da bekar evinde hayatlarının şokunu yaşadılar!

İlginizi Çekebilir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

KHK'lılar SGK ile anlaşmalı hastanelerde çalışabilecek

KHK'lılar SGK ile anlaşmalı hastanelerde çalışabilecek

Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin'den bomba sözler: 'Yeşil' yaşıyor!

Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin'den bomba sözler: 'Yeşil' yaşıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Profesörlere gözaltıda şok detaylar! 'Profesyonel eylemciler getirttiler'

Profesörlere gözaltıda şok detaylar! 'Profesyonel eylemciler getirttiler'

Alaattin Çakıcı örgütüne operasyon!

Alaattin Çakıcı örgütüne operasyon!

Merzifon'da rezaletin fotoğrafı...

Merzifon'da rezaletin fotoğrafı...

Son dakika! Elbistan ve Ünye belediye başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı

Son dakika! Elbistan ve Ünye belediye başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı

Vişneli Tayfır yeniden Meclis'te!

Vişneli Tayfır yeniden Meclis'te!

Muhtarın Facebook hesabı dolandırıcıların eline geçince olanlar oldu

Muhtarın Facebook hesabı dolandırıcıların eline geçince olanlar oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.