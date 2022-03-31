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Arkadaşını pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar etti

31.03.2022 22:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat’ın Niksar ilçesinde yaşanan korkunç olayda, oto yıkamacı arkadaşı Çağlar Korkmaz’a pompalı tüfekle ateş edip öldüren Onur Temur, aynı tüfekle kendi yaşamına son verdi.

Arkadaşını pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar etti

Edinilen bilgiye göre cinayet; Niksar ilçesi Fatih Mahallesi'nde bir oto yıkamacıda meydana geldi.

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Sebebi henüz öğrenilemeyen bir nedenle Onur Temur, oto yıkamacı Çağlar Korkmaz’a pompalı tüfekle ateş açtı.

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AMBULANSTA HAYATINI KAYBETTİ

Daha sonra caddenin karşısında bulunan bir işyerine koşarak kaçan Temur, pompalı tüfekle kendini vurdu.

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Şahıs olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Korkmaz ise ambulansla hastaneye sevk edilirken hayatını kaybetti.

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Polis ekipler cinayetle ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Tokat
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