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Arkadaşını sırtından bıçaklayıp kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2020 23:55 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde tartıştığı arkadaşını sırtından bıçaklayarak yaralayan şahıs olay yerinden kaçtı.Olay, Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi Yorgalar Mezarlığı mevkiinde meydana geldi.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde tartıştığı arkadaşını sırtından bıçaklayarak yaralayan şahıs olay yerinden kaçtı.
Olay, Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi Yorgalar Mezarlığı mevkiinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepli E.G. ve S.D. isimli iki arkadaş arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada E.G., arkadaşı S.D.’yi sırtından bıçakladı. S.D. kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli E.G. ise olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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