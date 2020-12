Arkadaşını teyp almak için çağırdı, onu bırakıp kaçtı

Bursa’da bir markete hırsızlık yapmak için gelen 2 kişinden biri yakayı ele verdi. Şahısların gelme anı ve hırsızlık olayının ardından kaçma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızlık olayına karışmadığını ileri süren şahıs ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, şahsa ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten dolayı 3 bin 150 TL ceza kesildi.

Olay, Bursa’nın İnegöl ilçesi Kasımefenci Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, B.T. ile M.Y. isimli iki arkadaş plakasız motosikletle bir markete geldi. Bu sırada kavşakta görevli polis memuru şahısları görünce yanlarına geldi. Maskesiz olan şahısları uyararak maskelerini takmalarını istedi. Neden dışarıda olduklarını sorduğunda ise çiftlikten geldiklerini ve markete alışveriş yapmaya geldiklerini söyledi. İçeri giren hırsızlardan M.Y. isimli şahıs içeride gözcülük yaparken, B.T. ise içeride bulunan 580 TL değerindeki araç teybini aldı. Hızla kapıdan çıkmak isterken çalışanlar durumun farkına vardı. Hırsızların peşinden koşan çalışanları gören B.T. kapının önüne aldığı teybi atarak kaçtı.

Bağırma sesleri üzerine kavşaktaki polis memuru kaçan şahsın peşine koştu ama yetişmedi. M.Y.’nin ise esnaf tarafından kaçmasına izin verilmedi. Polis memuru şahsı alarak olay yerine ekip çağırdı. Gelen ekiplere M.Y. hırsızlık olayından haberinin olmadığını ileri sürerek, "B.T. beni aradı. Araba teybi almaya gideceğini, benim de kendisiyle gelmemi söyledi. Bunun üzerine motosikletle birlikte geldik. İçeriye girdik. B.T. teybi almış benim hiçbir şeyden haberim olmadı" dedi.

Ekipler şahsın izin belgesini kontrol ettiklerinde bu saatte çalışmadığını belirledi. Bunun üzerine M.Y. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Şahsa ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 3 bin 150 TL ceza kesildi. Polis ekipleri hırsızlık olayını gerçekleştirmeye çalışan B.T.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, iki şahsın motosikletle gelme anı ve kaçma anları bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay yerinde bırakılan motosiklet ise yapılan incelemenin ardından karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.