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Arkadaşını tren garında, görevi başında öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 03.03.2019 12:57 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde, M.A.İ.

Alper ÇOBANOĞLU/SAVAŞTEPE (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde, M.A.İ. (29), tren garında görevli arkadaşı Murat Güner'i (31) para anlaşmazlığından çıkan kavgada bıçaklayarak, öldürdü. Olay sonrası kaçan M.A.İ., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında, TCDD Savaştepe İstasyon Şefliği'nde meydana geldi. Tren garında memur olarak çalışan, evli ve 1 kız çocuğu sahibi Murat Güner, yanına gelen arkadaşı M.A.İ. ile bilet satış noktasında tartışmaya başladı. Para anlaşmazlığından çıktığı öne sürülen tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Bu sırada M.A.İ., üzerinde taşıdığı bıçağı çıkarıp, Güner'in vücudunun çeşitli yerlerine defalarca sapladı. Ağır yaralanan Murat Güner, gara 50 metre uzaklıktaki çay bahçesinin kapısında yere yığıldı. M.A.İ. ise olay yerinden kaçtı. Kavga sırasında bilet satış noktasındaki sobanın devrilmesi sonucu ise yangın çıktı. Yangını görüp, gelen çevredekiler, alevleri söndürdükten sonra yerde kanlar içinde hareketsiz yatan Murat Güner'i fark etti. İhbarda bulunulması üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri ağır yaralı Güner'i ambulansla Savaştepe Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Güner, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Murat Güner'in cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

M.A.İ. ise polis ekiplerince olayda kullandığı bıçak ile kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. M.A.İ.'nin, Savaştepe Emniyet Amirliği'nde sorgulandığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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