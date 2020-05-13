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  4. Arkadaşını tüfekle kazara vurarak öldüren genç tutuklandı

Arkadaşını tüfekle kazara vurarak öldüren genç tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2020 22:28 | Son Güncelleme

Uşak'ta, fişek doldurduğu av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu arkadaşı Kadirhan Acarı (15) vurarak ölümüne neden olan Halil Y. (15), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Uşak Merkez’e bağlı Sirge köyünde meydana geldi. Kadirhan Acar, arkadaşları Halil Y. ve Mert C.S. (15) ile birlikte köyde bulunan gölete gitti. İddiaya göre, Halil Y. tüfeği doldururken yanlışlıkla ateş aldı.

Tüfekten çıkan saçmalar Kadirhan Acar’ın göğsüne isabet etti. Ağır yaralanan Kadirhan Acar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Acar, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

TÜFEĞİ DOLDURURKEN ATEŞ ALMIŞ

Olayın ardından Halil Y. ile Mert C.S., jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Halil Y. ve Mert C.S. adliyeye sevk edildi. Halil Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Mert C.S. ise serbest bırakıldı.

Halil Y. ifadesinde, tüfeğin elindeyken yanlışlıkla ateş aldığını belirterek, "Aramızda eğlenmek için göletin kenarına gittik, yanımızda av tüfeği vardı. Havaya ateş ediyorduk, tüfeğin içindeki fişek bitti. Tüfeği doldururken bir anda ateş alarak Kadirhan’a isabet etti" dediği öğrenildi.

AİLESİ YIKILMIŞTI

Yaşanan olay sonrası çocukların yakınlarının kameralara yansıyan görüntüleri ise yürekleri burkmuştu. (DHA)

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