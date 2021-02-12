Arkadaşını vuran zanlı tutuklandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde dün meydana gelen silahlı kavgada Barış M.’nin ölümüne neden olan Ramazan Ö. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün ilçeye bağlı Kışla Mahallesi girişinde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce aralarında husumet bulunan Ramazan Ö. ile Barış M. (40) cadde üzerinde karşılaşınca aralarında tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönen olay sırasında Ramazan Ö. üzerinde bulunan silahla Barış M.’ye ateş açarak göğsünden yaraladı. Polis ekipleri bölgede geniş çaplı soruşturma başlatırken, ağır yaralanan Barış M. çevredeki vatandaşlar tarafından özel bir araçla ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Göğsünden ağır şekilde yaralanan Barış M. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalanarak gözaltına alınan Ramazan Ö. sorgusunun tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgusunun ardından Ramazan Ö. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Zanlı Kdz. Ereğli Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün ardından cezaevine gönderildi.



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