HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Arkadaşını vuran zanlı tutuklandı

Arkadaşını vuran zanlı tutuklandı

12.02.2021 16:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde dün meydana gelen silahlı kavgada Barış M.’nin ölümüne neden olan Ramazan Ö.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde dün meydana gelen silahlı kavgada Barış M.’nin ölümüne neden olan Ramazan Ö. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, dün ilçeye bağlı Kışla Mahallesi girişinde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce aralarında husumet bulunan Ramazan Ö. ile Barış M. (40) cadde üzerinde karşılaşınca aralarında tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönen olay sırasında Ramazan Ö. üzerinde bulunan silahla Barış M.’ye ateş açarak göğsünden yaraladı. Polis ekipleri bölgede geniş çaplı soruşturma başlatırken, ağır yaralanan Barış M. çevredeki vatandaşlar tarafından özel bir araçla ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Göğsünden ağır şekilde yaralanan Barış M. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalanarak gözaltına alınan Ramazan Ö. sorgusunun tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgusunun ardından Ramazan Ö. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Zanlı Kdz. Ereğli Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün ardından cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERBebek göründüBebek göründü
Hortum felaketindeki son durumu açıkladı!Hortum felaketindeki son durumu açıkladı!
ING Bank müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?ING Bank müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?
1/

En Çok Okunan Haberler

Simpsonlar yine bildi! Bu kehanet de tuttu

Simpsonlar yine bildi! Bu kehanet de tuttu

Cinsiyet değiştiren babasına makyaj yaptı

Cinsiyet değiştiren babasına makyaj yaptı

Rütbesini gülen Gülen takmış! O generalin apoletleri söküldü

Rütbesini gülen Gülen takmış! O generalin apoletleri söküldü

İzmir'de felaketin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı

İzmir'de felaketin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı

Aşk pozu! 30 yaş küçük sevgiliyle...

Aşk pozu! 30 yaş küçük sevgiliyle...

Bakan Koca duyurmuştu: Bilim Kurulu üyesi tek tek açıkladı

Bakan Koca duyurmuştu: Bilim Kurulu üyesi tek tek açıkladı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dehşete düşüren açıklama

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dehşete düşüren açıklama

16 yaşındaki kızını sokak ortasında boğazından bıçakladı

16 yaşındaki kızını sokak ortasında boğazından bıçakladı

'İstifa' iddialarıyla ilgili 17 CHP'li vekilden ortak açıklama

'İstifa' iddialarıyla ilgili 17 CHP'li vekilden ortak açıklama

Diğer Haberler

Son dakika: İçişleri'nden kısıtlama açıklaması

Son dakika: İçişleri'nden kısıtlama açıklaması

İBB'den metro seferlerine 'kısıtlama' düzenlemesi

İBB duyurdu! Hafta sonuna dikkat

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gara'da 33 teröristi etkisiz hale getirdik

Erdoğan: Gara'da 33 teröristi etkisiz hale getirdik

Çeşme'yi vuran hortum sonrası Bakan Pakdemirli'den açıklama

Hortum felaketindeki son durumu açıkladı!

Son dakika: Bakan Koca aşı olanların sayısını açıkladı

Son dakika: Bakan Koca aşı olanların sayısını açıkladı

'Krize girdim' yalanıyla gasp yapan sevgililer tutuklandı

Sevgilisiyle bir oldu, durdurduğu araçtakilere dehşeti yaşattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.