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Arkadaşını vurduktan sonra kendini de yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 15:30 | Son Güncelleme

Kırşehir’in Kaman ilçesinde bir şahıs arkadaşını vurduktan sonra kendini de yaraladı.Edinilen bilgiye göre, Kaman ilçesi Hacıpınar Mahallesi’nde meydana gelen olayda T.A.

Arkadaşını vurduktan sonra kendini de yaraladı

Kırşehir’in Kaman ilçesinde bir şahıs arkadaşını vurduktan sonra kendini de yaraladı.
Edinilen bilgiye göre, Kaman ilçesi Hacıpınar Mahallesi’nde meydana gelen olayda T.A. ile arkadaşı A.O. tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle T.A., yanında bulunan silahıyla A.O.,’yu yaraladı. Olayın etkisiyle sinir krizi geçiren T.A. elindeki silahla daha sonra kendini de yaraladı. Durumun bildirilmesi üzerine ile olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaralı A.O., ilk müdahalesinin ardından sağlık ekipleri tarafından Kaman İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. T.A.’ya müdahale eden polis ekipleri, elindeki silahı alarak güvenli bir şekilde sağlık ekiplerine teslim etti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Arkadaşını vurduktan sonra kendini de yaraladı

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