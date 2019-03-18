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Arkadaşını yaralayıp firar eden hükümlü yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 23:36 | Son Güncelleme

Arkadaşını yaralayıp firar eden hükümlü yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda tartıştığı bir hükümlüyü bıçaklayıp firar eden hükümlü K.E. yakalandı.

Alınan bilgiye göre, cezaevinde hükümlü bulunan K.E. (23) tartıştığı "yağma" suçundan hükümlü M.A'yı (28) bıçakla yaralayıp firar etti.

Yaralı M.A, 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip sonucu firari K.E, İzmit ilçesi Fatih Mahallesi'nde yakalandı.

"Hırsızlık" ve "infaz kurumuna yasak eşya sokmak" suçlarından hakkında 12 yıl 3 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.E, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Hükümlü, infaz savcılığındaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Cezaevi firarisi Hükümlü Kocaeli

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